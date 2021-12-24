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пятница, 24 декабря 2021 17:30

Москва не поддержала переход: почему украинцы празднуют Рождество 7 января

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Москва не поддержала переход: почему украинцы празднуют Рождество 7 января
Колядников на Рождество одаривают сладостями и деньгами. Фото: pexels.com

В Украине в 1918 году начали использовать григорианский календарь. Новый год был перенесен с 14 на 1 января. Церковь подчинялась Москве и не поддержала этот переход. Поэтому все религиозные праздники до сих пор отмечаем по юлианскому календарю.

"1582 Папа Римский Григорий XIII утвердил новый календарь. Его начали использовать в католическом мире вместо юлианского, которым пользовались полторы тысячи лет. Заметили, что у него погрешность астрономического года. В честь понтифика новый календарь назвали григорианским. На него переходили и страны, где действовали православные церкви. В Украине этого до сих пор не произошло", - рассказала в интервью журналу "Країна" фольклорист Ярина Закальская.

Считает, что праздновать Рождество 25 декабря правильнее.

"Сегодня больше подчеркивают христианский аспект праздника – рождении Иисуса Христа. Однако наши предки связывали этот день с зарождением Солнца. Ведь 22 декабря – зимнее солнцестояние, постепенно день начинает расти", - пояснила исследовательница.

После введения христианства на Руси прошло более тысячи лет. Из-за сильного культа предков до нас дошли языческие верования в рождественских традициях.

"Культ предков органично вписался в церковную традицию. Поэтому Рождество для украинцев – это единение рода. Живых и умерших. Есть такое рождественское украшение из соломы, как паук. Его считают символом Вселенной. Существует и соответствующая христианская легенда – будто пауки выплели сетку, закрывшую вход в пещеру, где были Дева Мария с малым Иисусом Христом. Благодаря этому Святая семья смогла укрыться от воинов царя Ирода", – говорит Ярина Закальская.

Рождество для украинцев – это единение рода. Живых и умерших

Традиционно перед Рождеством хозяин заносил в дом дидух – красиво сплетенный сноп.

"Иногда его украшали лентами, изделиями из соломы. Символизировал благосостояние и богатство. Говорили: "Дедух в дом, беда – из дома". Ставили в углу под иконами. Стоял до Крещения – 19 января. В течение праздников он впитывал негативную энергетику, поэтому его непременно сжигали", - делится фольклористка.

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В XIX веке украинцы в селах елок не ставили. Иван Франко писал: "Господин ставит ель, русин кладет сноп". Украшали хвойные деревья только мещане. Вешали на них яблоки, орехи, конфеты.

"Сейчас можем заказать солому в интернете, посмотреть мастер-класс и сделать дидуха. Или на ярмарках купить готовое изделие. Музей народного зодчества и быта во Львове предлагает специальные рождественские наборы. Традиция оживает", – считает женщина.

Со сменой даты Рождества для верующих восточного обряда сместятся все церковные праздники.

"Сейчас многим сложно представить празднование Покрова или Спаса на 13 дней раньше привычной нам даты. К этому нужно быть готовым. Поэтому переход будет происходить постепенно", – добавляет исследовательница.

Интервью с Яриной Закальской читайте в журнале "Країна" за 23 декабря 2021 года.

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В ночь на 25 декабря христиане западного обряда отмечают Рождество. В этом году праздник, который украинцы будут праздновать на государственном уровне в пятый раз, приходится на субботу. А с 6 по 7 января Рождество встречают православные христиане. В этот светлый день принято поздравлять самых дорогих. Gazeta.ua предлагает выбрать интересные поздравления, чтобы отправить близким по случаю праздника.

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