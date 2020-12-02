Монарх отменил инквизицию

Святая инквизиция долгое время была нетронутой. Гравюра "Сожжение на костре по приговору инквизиции"

Император Франции Наполеон отменил Инквизицию в Испании 4 декабря 1808-го. Это стало началом конца власти жестокого карательного органа церкви в Европе.

В ноябре 1808-го Наполеон напал на Испанию и победил. Монарх уделял внимание проблемам католической церкви в Испании. Хотел установить контроль над страной и реорганизовать церковную жизнь. Французский император провозгласил программу реформ, которая отменила феодальные привилегии. Упрощались внутренние таможни, ликвидировалась инквизиция. Наполеон считал, что она подрывает монархию и гражданскую власть.

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Приказал арестовать членов Высшего совета инквизиции. Они покинули Мадрид и организовали суды инквизиции в районах, не захваченных французами. Инквизиторы показывали французам все помещения, заявляя, что сведения о жестоких методах трибунала преувеличены.

Наполеон отменил инквизицию, но с падением империи 1814-го она была восстановлена. "Реставрированая" инквизиция действовала более умеренно, во время революционных событий 1820-го ее отменили второй раз. Последнего еретика осуждено и сожжено 1826-го в Валенсии. Это событие вызвало недовольство всей Европы. После вмешательства папы деятельность испанской инквизиции была окончательно остановлена.

В городе Салеме, штат Массачусетс 22 сентября 1692-го судили "ведьм". За 14 месяцев в колдовстве обвинили 172 человек. Английским законодательством колдовство считали уголовным преступлением. Обвиняли всех подряд - от нищих к представителям власти. Против ведьм свидетельствовали зажиточные крестьяне и рабы, слуги и дети.