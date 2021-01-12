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вторник, 12 января 2021 15:07

Монах и предприниматель. Сняли фильм о жизни Андрея Шептицкого

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Монах и предприниматель. Сняли фильм о жизни Андрея Шептицкого
Андрей Шептицкий был митрополитом Галицким, Архиепископом Львовским епископом Каменецким с 1900 по 1944 год Фото: Оксана Пасицька

Во Львове представили короткометражный документальный фильм "Андрей Шептицкий - монах, менеджер и предприниматель". В нем рассказывают о жизни и деятельности митрополита.

"Фильм дает возможность лучше познать многогранную фигуру Андрея Шептицкого, который является примером духовного наставника, лидера, общественного деятеля и образцового мецената; понять феномен интенсивной экономической активности греко-католического духовенства в Украине и ее многовекторного влияния на общество", - рассказала агентству "Гал-инфо" автор фильма Оксана Пасицька.

Ленту подготовили в рамках мероприятий по празднованию 155-й годовщины со дня рождения митрополита Андрея Шептицкого, которые происходили в прошлом году. Ее отсняли в Прилбичах, во Львове, Перегинске, Пидлютому, Осмолоде.

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Монах-студит, отец Юстин, Юрий Бойко, показал уникальную записку, которая доказывает, что братья Андрей и Климентий Шептицкие были причастны к спасению еврейских детей в период Второй мировой войны. Ее нашли недавно в фондах Центрального государственного исторического архива во Львове.

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