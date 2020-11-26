Обнаружили доказательство спасения евреев митрополитом Андреем Шептицким

Монах-студит, отец Юстин, Юрий Бойко, показал уникальную записку, которая доказывает, что братья Андрей и Климентий Шептицкие были причастны к спасению еврейских детей в период Второй мировой войны. Ее нашли недавно в фондах Центрального государственного исторического архива во Львове.

Автор: facebook.com/justyn.studyt/ Дорогой отец Тит! Парня, которого приведет Вам Феофан на данный момент поместите в монастыре, а где-то на днях придите ко мне может с о. Марком Стеком. Здоров'я искренне. Ваш во Христе, ермнх. Климентий, Львов, 21 октября 1942

"В этой записке речь идет о спасении еврейского ребенка, которого Климент просит приютить в монастыре. Речь, очевидно, идет о Свято-Ивановской лавре, где в то время находился отец Тит, к которому адресована записка. Фамилии и имени ребенка не упоминается из-за понятных мотивов. Для того, чтобы узнать дальнейший план действий относительно еврейского ребенка, отец Климентий просит обоих иеромонахов приехать к нему лично в Унев, где он их подробно ознакомит со следующими шагами", - сообщает священник в Facebook.

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Андрей Шептицкий был архимандритом студитов, поэтому спасали мальчика по его поручению и с его ведома, ведь в монастырях ни делали ни одного шага, не сообщив ему. На сегодняшний день отец Климентий провозглашен Институтом Яд Вашем праведником народов мира, но митрополита Андрея Израиль праведником не признал.

"Верю, что придет то время, когда и имя митрополита Андрея загорится в "Саду Праведников народов мира в Иерусалиме", - добавляет отец Юрий Бойко.

Комитет "Сада Праведников - Гариво" города Милан признал митрополита Андрея Шептицкого Праведником, вписав его имя среди "Праведников Монте Стелла". Церемония вручения награды состоялась 7 октября 2020 года.