Обнаружили доказательство спасения евреев митрополитом Андреем Шептицким

 
Ексклюзивы
1/5
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Просмотров: 1386
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
1 Просмотров: 720
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Просмотров: 792
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Просмотров: 2502
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
Просмотров: 711
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
Просмотров: 1755
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
1 Просмотров: 6606
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Просмотров: 405
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
1 Просмотров: 747
"ОП контактировал с Конституционным судом, просили, чтобы решение было после местных выборов" - Рябошапка
"ОП контактировал с Конституционным судом, просили, чтобы решение было после местных выборов" - Рябошапка
1 Просмотров: 702
Фото
Все фото
8
17
7
5
28
Представили Audi бизнес-класса
Представили Audi бизнес-класса
Верительные знаки князей и печати гетманов - открыли выставку, которая доказывает право украинцев на большой герб
Верительные знаки князей и печати гетманов - открыли выставку, которая доказывает право украинцев на большой герб
Открыли музей уникальной семьи предпринимателей
Открыли музей уникальной семьи предпринимателей
В Украине впервые нашли древний лафет
В Украине впервые нашли древний лафет
&quot;Такую красоту не просто найти в Европе и Америке&quot;: открыли тропу Шептицкого
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
Видео
Все видео
Показали, как почтить жертв Голодомора дома
Показали, как почтить жертв Голодомора дома
Изображают древних древних богов - откопали античные маски
Изображают древних древних богов - откопали античные маски
Украинский режиссер смог обмануть Сталина
Украинский режиссер смог обмануть Сталина
Если бы не было Майдана, у нас тут была бы брежневская эпоха. Сегодня отмечают День достоинства и свободы
Если бы не было Майдана, у нас тут была бы брежневская эпоха. Сегодня отмечают День достоинства и свободы
Как крестьяне боролись с властью накануне Голодомора
Как крестьяне боролись с властью накануне Голодомора
Интервью
1/5
Седаны становятся экзотикой - эксперт рассказал, как меняются автомобильные вкусы украинцев
Седаны становятся экзотикой - эксперт рассказал, как меняются автомобильные вкусы украинцев
Просмотров: 162
"Украинцы поняли, что компаний много, а жизнь - одна": как изменился рынок труда
"Украинцы поняли, что компаний много, а жизнь - одна": как изменился рынок труда
Просмотров: 288
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Олександр Фразе-Фразенко
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Олександр Фразе-Фразенко
Просмотров: 108
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Просмотров: 360
Думать о бизнесе наперед и действовать в рамках закона: директор "ШвидкоГроші" рассказал о 10-летнем пути компании
Думать о бизнесе наперед и действовать в рамках закона: директор "ШвидкоГроші" рассказал о 10-летнем пути компании
Просмотров: 117
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
26 ноября 2020
Просмотров: 18
Зима буде
Місяць листопад у своїй останній декаді ще такий, яким він споконвіку був — не жовтий, де ще зачепилося листя, і не сірий, де воно вже ...
четверг, 26 ноября 2020 16:24

Обнаружили доказательство спасения евреев митрополитом Андреем Шептицким

  Комментировать

Монах-студит, отец Юстин, Юрий Бойко, показал уникальную записку, которая доказывает, что братья Андрей и Климентий Шептицкие были причастны к спасению еврейских детей в период Второй мировой войны. Ее нашли недавно в фондах Центрального государственного исторического архива во Львове.

Автор: facebook.com/justyn.studyt/
  Дорогой отец Тит! Парня, которого приведет Вам Феофан на данный момент поместите в монастыре, а где-то на днях придите ко мне может с о. Марком Стеком. Здоров'я искренне. Ваш во Христе, ермнх. Климентий, Львов, 21 октября 1942
Дорогой отец Тит! Парня, которого приведет Вам Феофан на данный момент поместите в монастыре, а где-то на днях придите ко мне может с о. Марком Стеком. Здоров'я искренне. Ваш во Христе, ермнх. Климентий, Львов, 21 октября 1942

"В этой записке речь идет о спасении еврейского ребенка, которого Климент просит приютить в монастыре. Речь, очевидно, идет о Свято-Ивановской лавре, где в то время находился отец Тит, к которому адресована записка. Фамилии и имени ребенка не упоминается из-за понятных мотивов. Для того, чтобы узнать дальнейший план действий относительно еврейского ребенка, отец Климентий просит обоих иеромонахов приехать к нему лично в Унев, где он их подробно ознакомит со следующими шагами", - сообщает священник в Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого

Андрей Шептицкий был архимандритом студитов, поэтому спасали мальчика по его поручению и с его ведома, ведь в монастырях ни делали ни одного шага, не сообщив ему. На сегодняшний день отец Климентий провозглашен Институтом Яд Вашем праведником народов мира, но митрополита Андрея Израиль праведником не признал.

"Верю, что придет то время, когда и имя митрополита Андрея загорится в "Саду Праведников народов мира в Иерусалиме", - добавляет отец Юрий Бойко.

Комитет "Сада Праведников - Гариво" города Милан признал митрополита Андрея Шептицкого Праведником, вписав его имя среди "Праведников Монте Стелла". Церемония вручения награды состоялась 7 октября 2020 года.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Обнаружили доказательство спасения евреев митрополитом Андреем Шептицким». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
ноября

Представили Audi бизнес-класса

"За измену академических ценностей" - Кучму лишили звания доктора

Правительство утвердило устав новой военной структуры

Запретили агитацию против власти

Ярослав Мудрый стал киевским князем

Обнаружили целебный источник

Самое читаемое
Сексапильный политолог очаровывает снимками в нижнем белье
Сексапильный политолог очаровывает снимками в нижнем белье
14
 Просмотров: 25048
&quot;Нагота - символ женской революции&quot; - польская топ-модель снялась обнаженной для глянца
"Нагота - символ женской революции" - польская топ-модель снялась обнаженной для глянца
5
 Просмотров: 19342
В пикантных позах: &quot;ангел&quot; Victoria&#039;s Secret похвасталась стройностью в микро-бикини
В пикантных позах: "ангел" Victoria's Secret похвасталась стройностью в микро-бикини
8
 Просмотров: 12006
В Украине начали действовать обновленные правила дорожного движения
В Украине начали действовать обновленные правила дорожного движения Просмотров: 11367
Дочь Веры Брежневой позировала в топе без бюстгальтера
Дочь Веры Брежневой позировала в топе без бюстгальтера
8
 Просмотров: 6912
История
В польском городе назвали сквер в честь генерала армии УНР
В польском городе назвали сквер в честь генерала армии УНР Просмотров: 36
Захоронение украинских эмигрантов собрали в виртуальном некрополе
Захоронение украинских эмигрантов собрали в виртуальном некрополе Просмотров: 99
Представили Audi бизнес-класса
Представили Audi бизнес-класса
8
 Просмотров: 531
Украинцы - самый большой народ, который хотели уничтожить в ХХ в. Память об этом стала элементом национальной идентичности: самое важное в журнале "Країна"
Украинцы - самый большой народ, который хотели уничтожить в ХХ в. Память об этом стала элементом национальной идентичности: самое важное в журнале "Країна"
 Просмотров: 477
Показали, как почтить жертв Голодомора дома
Показали, как почтить жертв Голодомора дома
 Просмотров: 81
Больше всего комментируют
3
"Мы запретим фашисткую символику" - Лукашенко о бкб-флагах митингующих
1
Посадили в тюрьму женщину, которая хотела продать ребенка за 400 тыс. грн
1
"В Кремле постоянно звучат мнения о захвате Киева" - дипломат
1
"Минск не налагает на Украину никаких обязательств", - дипломат
1
Актер в больнице: рассказали детали резонансного крушения Lamborghini под Киевом
Голосов: 1311
Голосование Что будете делать в карантин выходного дня?
  • То же, что и всегда. Карантин - неэффективен
  • Проведу время с пользой дома
  • Если все закрыто - буду гулять на свежем воздухе
  • Пообедаю в "Велюре" Николая Тищенко
  • Какой такой карантин выходного дня? Впервые слышу
Просмотреть