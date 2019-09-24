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вторник, 24 сентября 2019 10:03

Министр обратился к духовенству

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Министр обратился к духовенству
После Второй мировой войны Иван Огиенко эмигрировал в Канаду. Там избран первоиерархом Украинской греко-православной церкви Фото: facebook

Министр исповеданий УНР Иван Огиенко обратился к епископам 24 сентября 1919-го. Призвал, чтобы Евангелие читалось на украинском языке.

Мужчина всегда активно выступал за независимость украинской церкви от российской. Еще в 1918-м на Всеукраинском Церковном Соборе аргументировано доказал ее право на самостоятельное существование.

При Директории УНР возглавил Министерство культов, которое переименовал в Министерство исповеданий. Кроме чтения Евангелие на украинском сформировал ряд отдельных требований к священникам. Теперь на украинском должны были вести и проповеди и службы Божьи. Духовным ведомством могли управлять только те лица, которые владели языком. В противном случае лишались должностей.

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Огиенко основал успешные курсы украинского для духовенства в Каменце-Подольском. Первым составил список святых украинского происхождения. Но самым большим его достижением является собственный перевод Библии с древнееврейского. Над ним работал полжизни. Книга вышла в Лондоне в 1962-м на 1529 страницах. Именно его перевод является канонически признанным.

Историк Лидия Гайдар обнародовала фотографию грамоты Константинопольского собора об учреждении Московского патриархата в мае 1590-го. Графологические исследования показали, что значительная часть подписей иерархов на этом документе была подделана. Из 105 подписей участников Собора не менее 70 оказались фальшивыми.

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Дата
24
сентября

Министр обратился к духовенству

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