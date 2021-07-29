Место массовых расстрелов зальют асфальтом. Историки протестуют

Фото: "Думская"

На месте захоронения жертв коммунистических репрессий возле Одессы начали строительство.

Сюда завезли экскаватор и асфальтоукладчик, подъехали грузовики с битумом, поставили вагон "Муниципальной охраны" с биотуалетами и выкосили траву на месте возможного захоронения, передает "Думская".

Работы не согласовывали с межведомственной рабочей группой по вопросам увековечения памяти жертв войны и политических репрессий. Члены группы настаивали на четком планировании раскопок с назначением ответственных и отчетами о работе. В итоге заключили "волонтерский договор" с дополнительным соглашением, которого никто не видел.

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На заседании рабочей группы 22 июля выяснилось, что работать на похоронах планируют волонтеры. В бюджетных средствах они не нуждаются. В исследованиях хочет участвовать ОО "Военно - исторический клуб "Воинская доблесть", который возглавляет Александр Ивченко. Он говорит, что подключил поисковиков из других областей. Историк и краевед Александр Бабич, входящий в рабочую группу, попросил не спешить с раскопками.

Председатель региональной комиссии по реабилитации при Одесской областной государственной администрации Лидия Ковальчук говорит, что без соответствующей подготовки, соответствующей документации и разрешений работу начинать нельзя.

"Нельзя допустить того, что произошло в 2008 году, когда подняли останки 1086 человек, а затем погрузили в мешки и держали в контейнере несколько лет. Нужно провести грамотное, профессиональное комплексное научное исследование этого участка - определить и задокументировать метод поиска, назначить ответственных за каждый отрезок работы", - сказала она.

Теперь выяснилось, что работы могут начаться без соответствующей документации. Рабочие начали асфальтировать участок, где в 1937-1938 годах стояли расстрельные бараки спецподразделения НКВД.

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Присутствующие на месте раскопок не могли сказать, кто ответственен за работы.

В 2008-м в рамках государственной программы по увековечению памяти жертв войны и массовых репрессий в Одессу приехали сотрудники предприятия "Мемориалы Украины". Они провели раскопки на этой территории. Тогда эксгумировали кости 1086 человек. Но вскоре их командировки закончилась, останки упаковали в целлофановые мешки, сложили в металлический контейнер и держали так до 2011 года.

Георадарное исследование места массовых захоронений жертв коммунистических репрессий на 6-м км Овидиопольского шоссе возле аэропорта Одессы начало давать результаты. На этом участке в 1930-1940-х функционировал спецобъект НКВД, где проводились массовые казни. Власти города хотят переместить сюда гаражные кооперативы.