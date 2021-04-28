На месте расстрела УПА построили супермаркет

Фото: Валерий Шмаков

Супермаркет АТБ в центре города Самбор Львовской области построен на месте расстрела нацистами 10 партизан УПА в 1943 году. Об этом Gazeta.ua стало известно из поинформированных источников.

В частности, в Художественном музее Леся Курбаса в Самборе хранятся записанные воспоминания политзаключенного Михаила Филя, в которых он упоминал о расстреле бойцов УПА на площади, где несколько лет назад построили АТБ.

"Михаила Филя уже нет в живых. Но он рассказывал, что был среди детей самбирской ремесленной школы, которых в 1943 году гестаповцы выгнали с уроков на улицу наблюдать за расстрелом. На месте этой школы сейчас медицинский колледж. 10 партизан УПА привели на казнь со связанными колючей проволокой руками. Гестаповец, который руководил расстрелом, воскликнул: "Такое будет с каждым, кто захочет независимой Украины!" После расстрела кровь погибших текла нынешней улицей Шептицкого вниз к храму Рождества Пресвятой Богородицы", - говорит заведующая музеем Любовь Теплая.

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Имена расстрелянных бойцов УПА установить не удалось.

В ходе археологических раскопок в городе были обнаружены и другие захоронения жертв Гестапо и НКВД с 1939-го по 1950 год. В частности, на берегу Днестра, на еврейском кладбище, на территории пункта скорой помощи и самборского медицинского колледжа.

Председатель районной организации "Мемориал" им. В. Стуса Мирон Головатый, отец погибшего героя АТО Владимира Юричко, активисты и свидетели трагических событий 1940-х обращались к местным властям с требованием установить на местах расстрела мемориальные камни или таблицы. Однако ответ не получили.

"Дирекция АБТ не против, чтобы табличка была установлена ​​на стене супермаркета, но, по моему мнению, это неуместно. Правильнее было бы установить на стене жилого дома рядом", - добавила Любовь Теплая.

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