На месте расстрела УПА построили супермаркет

Супермаркет АТБ в центре города Самбор Львовской области построен на месте расстрела нацистами 10 партизан УПА в 1943 году. Об этом Gazeta.ua стало известно из поинформированных источников.
В частности, в Художественном музее Леся Курбаса в Самборе хранятся записанные воспоминания политзаключенного Михаила Филя, в которых он упоминал о расстреле бойцов УПА на площади, где несколько лет назад построили АТБ.
"Михаила Филя уже нет в живых. Но он рассказывал, что был среди детей самбирской ремесленной школы, которых в 1943 году гестаповцы выгнали с уроков на улицу наблюдать за расстрелом. На месте этой школы сейчас медицинский колледж. 10 партизан УПА привели на казнь со связанными колючей проволокой руками. Гестаповец, который руководил расстрелом, воскликнул: "Такое будет с каждым, кто захочет независимой Украины!" После расстрела кровь погибших текла нынешней улицей Шептицкого вниз к храму Рождества Пресвятой Богородицы", - говорит заведующая музеем Любовь Теплая.
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Имена расстрелянных бойцов УПА установить не удалось.
В ходе археологических раскопок в городе были обнаружены и другие захоронения жертв Гестапо и НКВД с 1939-го по 1950 год. В частности, на берегу Днестра, на еврейском кладбище, на территории пункта скорой помощи и самборского медицинского колледжа.
Председатель районной организации "Мемориал" им. В. Стуса Мирон Головатый, отец погибшего героя АТО Владимира Юричко, активисты и свидетели трагических событий 1940-х обращались к местным властям с требованием установить на местах расстрела мемориальные камни или таблицы. Однако ответ не получили.
"Дирекция АБТ не против, чтобы табличка была установлена на стене супермаркета, но, по моему мнению, это неуместно. Правильнее было бы установить на стене жилого дома рядом", - добавила Любовь Теплая.
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