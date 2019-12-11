На бывших госдачах в Крыму оккупанты построили татами для Путина

На бывших советских, а затем украинском, государственных дачах в аннексирована Крыму россияне строят туристические комплексы для своих чиновников.

Одну из дач переоборудовали специально для президента России Владимира Путина, говорится в репортаже российского журналистского проекта "Проект".

Вблизи с поселком Олива в аннексирована Россией Крыма, где расположены построенные еще во времена СССР закрыты советские дачи, строят "ледовый дворец".

"О том, что каркас не что иное, как будущий ледовый каток, рассказали трое сотрудников, работающих на закрытой территории. Это подтверждается и строительными документами, с которыми ознакомился "Проект": там объект проходит как "крытая хоккейная площадка №65 по ГП на объекте К-117", - говорится в репортаже.

Автор: Проект Карта Южного берега оккупированного Крыма, где строят дачу для Путина

В дополнение к ледовой арены за три года здесь реконструировали бассейны, сауны и купели спа комплекса, отремонтировали систему вентиляции и кондиционирования, построили общежитие для персонала на 60 койко-мест, провели противооползневые работы.

Автор: Проект Фото нового строительства на мысе Олива

Заказчиками этих работ в разные годы выступали структура управления делами российского президента в Северо-Западном округе, военно-строительное управление Минобороны РФ, "крымское отделение ФСО".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Один из крупнейших маркетов успешно работает в Крыму несмотря на санкции

"Летом 2019 на месте открытого теннисного корта на госдаче был построен татами. На площадке в сосновом лесу возвели сборный каркас из металлоконструкций площадью около 500 кв. Метров. Внешне конструкция напоминает ангар, внутри - зал с мягким покрытием. Появление ледового катка и татами дало почву для слухов среди рабочих: якобы на этой даче будет отдыхать лично президент Владимир Путин, любитель дзюдо и хоккея", - говорится в репортаже.

"Один из сотрудников, знакомый с графиком работ на объекте, уверяет, что татами спешили достроить до начала августа 2019-го - до визита президента в Крыму. 10 августа Путин участвовал в открытии байк-шоу "Ночных волков" в Севастополе и посетил премьерный показ спектакля "Грифон" Херсонесе", - отмечают журналисты.

На Керченской переправе до сих пор работают компании, которые перевозили российские войска во время аннексии Крыма. Все эти годы они могли нарушать санкции, наложил Евросоюз, говорится в материалах расследования и антикоррупционного проекту "Муниципальный сканер".