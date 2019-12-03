"Крымский архив" оказался громче, чем "Панамский"

 
Ексклюзивы
1/5
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Просмотров: 18117
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 5427
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Просмотров: 360
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
3 Просмотров: 2998
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Просмотров: 1233
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
1 Просмотров: 1143
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
1 Просмотров: 1242
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Просмотров: 1035
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
Просмотров: 1098
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
1 Просмотров: 11457
Фото
Все фото
11
3
10
5
6
Когда срывает ЛЭП - самостоятельно чинят - показали самое маленькое высокогорное село Крыма
Когда срывает ЛЭП - самостоятельно чинят - показали самое маленькое высокогорное село Крыма
Россияне создали несуществующее мероприятие
Россияне создали несуществующее мероприятие
Угрозы бойкота и вопросы о Гитлере - как мир отреагировал на выходку Apple
Угрозы бойкота и вопросы о Гитлере - как мир отреагировал на выходку Apple
Детство в сапогах - россияне провели военную игру в школе
Детство в сапогах - россияне провели военную игру в школе
Вырваны все, дыры в монтажной пене - показали, как россияне разобрали наши корабли
Вырваны все, дыры в монтажной пене - показали, как россияне разобрали наши корабли
Видео
Все видео
Зеленский: "Нормандская встреча" - уже победа. Никакой зрады не будет"
Зеленский: "Нормандская встреча" - уже победа. Никакой зрады не будет"
Оккупанты незаконно качали рапу в аннексированный Крым из Херсонской области
Оккупанты незаконно качали рапу в аннексированный Крым из Херсонской области
Создали видео об освобождении Крыма украинцами
Создали видео об освобождении Крыма украинцами
Зеленский о нормандской встрече: "Готов"
Зеленский о нормандской встрече: "Готов"
Нечеловеческая жестокость: оккупанты требуют ликвидировать зверей из зоопарка "Тайган"
Нечеловеческая жестокость: оккупанты требуют ликвидировать зверей из зоопарка "Тайган"
Интервью
1/5
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 1278
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 2016
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 5427
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 6732
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 3069
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
02 декабря 2019
Просмотров: 504
Моє майбутнє
Покійному Сашкові Шпаку на язик краще було не потрапляти. Якщо дасть кличку — то на все життя. Брюнет Сашко Костенко отримав псевдо в 10 класі, ...
вторник, 03 декабря 2019 13:28

"Крымский архив" оказался громче, чем "Панамский"

  Комментировать
&quot;Крымский архив&quot; оказался громче, чем &quot;Панамский&quot;
На фото дети из Крыма, которые принимают участие в одном из российских военных учений. Фото: Соцсети

На Керченской переправе до сих пор работают компании, которые перевозили российские войска во время аннексии Крыма.

Все эти годы они могли нарушать санкции, наложил Евросоюз, говорится в материалах расследования и антикоррупционного проекту "Муниципальный сканер". Масштабное расследование, которое длилось почти два года, получило название "Крымский архив".

Компании нарушители входят в большую транспортную группу "АнРуссТранс", которую контролируют бывший заместитель министра путей сообщения России Александр Анненков и его семья.

"Компания" ТИС-Крым ", перевозивший российских военных - так называемых" зеленых человечков "- в Крым, зарегистрировалась в российском реестре в 2015 году. Ее основателем была киевская фирма" Техинвестсервис ", и в свою очередь через несколько кипрских компаний принадлежит Анненкову . в 2017 году среди учредителей появилась кипрская компания Avimalink Enterprises LTD, которую тоже контролирует Анненков. Брюссель после аннексии Крыма Россией в 2014 году запретил европейским компаниям инвестировать в транспортную сферу полуострова ", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Жена учасника "Квартала 95" имеет бизнес в Крыму

В декабре 2018 года Анненков вывел иностранные свои иностранные предприятия из основателей, компании "ТИС-Крым" переписал на себя.

С "Севастопольским морским банком" и несколькими компаниями, которые занимались хранением и продавали нефтегазовые продукты он сделал тоже самое.

Паромы, которые ходят проливом до сих пор принадлежат ему благодаря кипрским компаниям.

При том, что санкции запрещают европейским компаниям инвестировать или развивать эти сектора экономики в включенном Крыму.

"Настоящее время" обратилось за комментарием к Анненкова и в группу компаний "АнРуссТранс", но запрос остался без ответа. После того, как редакция обратилась в компанию, информация о "ТИС-Крым" исчезла с официального сайта группы. Власти Кипра и ЕС по существу на запрос издания о возможном нарушении санкций не ответили ", - говорится в расследовании.

"Настоящее время" и антикоррупционный проект "Муниципальный сканер" более полутора лет. Журналисты обнаружили сотни европейских, американских, российских и украинских компаний, нарушающих международные санкции в отношении Крыма.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Крымский архив" оказался громче, чем "Панамский"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
декабря

5-летний мальчик умер от выстрела в голову

Вынесли приговор украинскому командиру

От взрыва на заводе погибли 2 тыс. человек

Самое читаемое
Фотомодель Ана Чери подорвала сеть неприличными фото
Фотомодель Ана Чери подорвала сеть неприличными фото
16
 1 Просмотров: 89166
Кто такой депутат Соболев и кто мог его &quot;заказать&quot;
Кто такой депутат Соболев и кто мог его "заказать"
6
 Просмотров: 10467
С новой пенсией и деньгами: чего ждать украинцам в декабре
С новой пенсией и деньгами: чего ждать украинцам в декабре
6
 Просмотров: 8739
Гороскоп на 2-8 декабря: впечатляющий прогноз астролога на первую неделю зимы
Гороскоп на 2-8 декабря: впечатляющий прогноз астролога на первую неделю зимы
 Просмотров: 8487
Убийство 3-летнего мальчика: что известно о матери ребенка
Убийство 3-летнего мальчика: что известно о матери ребенка Просмотров: 6885
Крым
Жена учасника "Квартала 95" имеет бизнес в Крыму
Жена учасника "Квартала 95" имеет бизнес в Крыму Просмотров: 558
Россия внесла в список террористов крымского активиста
Россия внесла в список террористов крымского активиста Просмотров: 81
Зеленский: "Нормандская встреча" - уже победа. Никакой зрады не будет"
Зеленский: "Нормандская встреча" - уже победа. Никакой зрады не будет"
 4 Просмотров: 1125
Зеленский сделал заявление о Крыме и Донбассе
Зеленский сделал заявление о Крыме и Донбассе 4 Просмотров: 6111
Когда срывает ЛЭП - самостоятельно чинят - показали самое маленькое высокогорное село Крыма
Когда срывает ЛЭП - самостоятельно чинят - показали самое маленькое высокогорное село Крыма
11
 Просмотров: 1773
Больше всего комментируют
4
Зеленский сделал заявление о Крыме и Донбассе
4
Зеленский: "Нормандская встреча" - уже победа. Никакой зрады не будет"
2
"Ррусский дурак" - Аваков дал характеристику руководству РФ
2
Показали фото предполагаемого убийцы 3-летнего сына депутата
2
"Нашли интересное решение" - Зеленский обещает снизить вдвое тарифы на тепло
Голосов: 6583
Голосование Возобновлять поставки воды из Днепра в оккупированный Крым?
  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
  • Нужно воду продавать дорого
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua