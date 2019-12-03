"Крымский архив" оказался громче, чем "Панамский"

На фото дети из Крыма, которые принимают участие в одном из российских военных учений. Фото: Соцсети

На Керченской переправе до сих пор работают компании, которые перевозили российские войска во время аннексии Крыма.

Все эти годы они могли нарушать санкции, наложил Евросоюз, говорится в материалах расследования и антикоррупционного проекту "Муниципальный сканер". Масштабное расследование, которое длилось почти два года, получило название "Крымский архив".

Компании нарушители входят в большую транспортную группу "АнРуссТранс", которую контролируют бывший заместитель министра путей сообщения России Александр Анненков и его семья.

"Компания" ТИС-Крым ", перевозивший российских военных - так называемых" зеленых человечков "- в Крым, зарегистрировалась в российском реестре в 2015 году. Ее основателем была киевская фирма" Техинвестсервис ", и в свою очередь через несколько кипрских компаний принадлежит Анненкову . в 2017 году среди учредителей появилась кипрская компания Avimalink Enterprises LTD, которую тоже контролирует Анненков. Брюссель после аннексии Крыма Россией в 2014 году запретил европейским компаниям инвестировать в транспортную сферу полуострова ", - говорится в сообщении.

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В декабре 2018 года Анненков вывел иностранные свои иностранные предприятия из основателей, компании "ТИС-Крым" переписал на себя.

С "Севастопольским морским банком" и несколькими компаниями, которые занимались хранением и продавали нефтегазовые продукты он сделал тоже самое.

Паромы, которые ходят проливом до сих пор принадлежат ему благодаря кипрским компаниям.

При том, что санкции запрещают европейским компаниям инвестировать или развивать эти сектора экономики в включенном Крыму.

"Настоящее время" обратилось за комментарием к Анненкова и в группу компаний "АнРуссТранс", но запрос остался без ответа. После того, как редакция обратилась в компанию, информация о "ТИС-Крым" исчезла с официального сайта группы. Власти Кипра и ЕС по существу на запрос издания о возможном нарушении санкций не ответили ", - говорится в расследовании.

"Настоящее время" и антикоррупционный проект "Муниципальный сканер" более полутора лет. Журналисты обнаружили сотни европейских, американских, российских и украинских компаний, нарушающих международные санкции в отношении Крыма.