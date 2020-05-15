Мемориалом в Бабьем Яру Путин хочет показать, что украинцы – антисемиты и нацисты

Мемориал является частью гибридной войны. Фото: "Смотри"

Проект Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" является частью гибридной войны против Украины.

"Путинская война включает в себя гибридную войну. Есть большой информационный фронт этой войны. Этот фронт глобальный. Он не только в Украине. Этот огромный финансовый ресурс направлен на агентов влияния, которые живут на Западе и являются очень известными людьми - известными политиками или бывшими политиками, которых подкупает Россия, чтобы они были агентами влияния. Мы видели, как на днях Шредер сказал, что санкции против России бессмысленны и их надо снять. Вот один из агентов влияния. Единственный человек, который отказался от участия в этом проекте сразу, - это Тимоти Снайдер. Великий историк и великий гражданин. Потому что он понял, что стоит за этим проектом", - заявил сопрезидент Ассоциации еврейских организаций и общин Украины Иосиф Зисельс, передает "Украинская правда".

"А чего Путин хочет достичь этим мемориалом? Того же, что он стремится доказать всему миру в гибридной войне. Что украинцы нелепые, что они не являются отдельной нацией. Что россияне и украинцы - это "один народ". Что украинцы – антисемиты, националисты, фашисты, нацисты. И если ему удастся построить этот музей, то миллионам его посетителей будут показывать, какие плохие украинцы. Причем на территории Украины, в столице Украины", - считает он.

То, что россияне делают проект, плохо для имиджа Украины. Это означает, что украинцы - никто, они не смогли построить мемориал Бабьего Яра, а россияне смогли.

"Кроме того, все то "победобесие", которое мы сейчас видим в российской политике, будет проходить через этот музей. Я в этом не сомневаюсь. Будут продвигаться месседжи, что это победа советской власти над нацизмом. Потому что они иначе не могут. Говорят же - что бы русские ни делали, все равно получается автомат Калашникова", - сказал Зисельс.

Мемориал в Бабьем Яру должен чтить память не только уничтоженных евреев.

"Есть украинская концепция мемориализации Бабьего Яра. Она была защищена еще в прошлом году рабочей группой, которая собралась вокруг Института истории. Они сделали очень хорошую концепцию, очень достойную - и для евреев, и для украинцев, для всех тех, кто убит в Бабьем Яру, чьи кости и прах лежат там. Эта украинская концепция предусматривает мемориальную территорию "Бабий Яр. Дорогожицкий некрополь" - мемориальный парк на 70 гектаров. Эта территория будет включать в себя все окружающие кладбища", - считает он.

Согласно плану, парк должен был стать местом памяти обо всех, кто погиб.

"Это тоже глобальная идея - не хуже, чем идея тех, кто привез к нам российский проект. В этом парке - необязательно в самом Бабьем Яру, возможно где-то рядом, планировались два музея: Музей памяти жертв Бабьего Яра и Украинский музей Холокоста. Эти музеи пересекались бы в условном пространстве памяти именно в точке Бабьего Яра. Потому что Бабий Яр - это больше, чем расстрел евреев. Это история, которая тянется с XIX века", - сказал он.

Зисельс призвал исследовать эту проблему. Изучать, кого убивали в Бабьем Яру в XIX в, в начале ХХ века, во времена гражданской войны, во времена Голодомора и во времена репрессий.

"Все эти трагедии были бы освещены в Музее памяти жертв Бабьего Яра. Перпендикулярно к этому был бы Украинский музей Холокоста. Он демонстрировал бы украинский взгляд на Холокост на тех территориях, которые сейчас называются Украиной. Это, на мой взгляд, очень достойная идея, которая представила бы украинский взгляд, украинскую концепцию политики памяти", - отметил правозащитник.

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Он считает, что Украина должна найти деньги для построения мемориала.

"Несмотря на свою молодость, у нас есть энергия, мы можем найти и деньги для этого - чтобы построить украинский взгляд на свою собственную историю и не брать"подарков - троянских коней" - не важно, откуда они приходят, из Европы, из Америки или из России. Мне интересно было бы посмотреть на поляков, если бы к ним пришли русские и предложили бы им построить музей. Поляки сразу им такого пинка дали бы, что они дальше Сибири залетели бы. А украинцы терпят. Украинцы - очень терпеливая нация, очень уравновешенная", - подытожил Иосиф Зисельс.

Представители украинской культурной и научной общественности обратились к президенту Владимиру Зеленскому, премьер-министру Денису Шмыгалю и мэру Киева Виталию Кличко с требованием взять полную государственную ответственность за создание Национального мемориального комплекса в Бабьем Яру.