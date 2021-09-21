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вторник, 21 сентября 2021 16:55

Мексика требует остановить аукцион древних артефактов в Германии

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Мексика требует остановить аукцион древних артефактов в Германии
Правительство Мексики считает, что артефакты за границу попали незаконно. Фото: Pexels

Правительство Мексики требует остановить аукцион доколумбовых артефактов в Германии.

Министр культуры Александра Фраустро направила письмо с обращением к дилеру Герхарду Гирше Нахфольгеру. Указала, что археологические объекты принадлежат мексиканскому народу. Законодательство запрещает экспортировать мексиканские предметы, имеющие археологическую ценность, сообщает Mexico Daily News.

В Мюнхене на аукцион планируют выставить более 70 артефактов. Среди них есть находки из штатов Мичоакан и Веракрус возрастом между 300 до 900 лет и маска ольмеков. Маску оценили в €100 тыс. Скульптуру Чиуатеотля оценили в €5 тыс.

Посол Мексики в Германии Франсиско Кирога встретился с дилером Нахфольгером. Он заявил изданию, что все лоты имеют доказательства происхождения. Их получили законно. В аукционном доме заявили, что документацию о происхождении получили от авторитетных учреждений.

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16 сентября правительство Мексики отменило аукцион в Италии. Там выставили 17 мексиканских артефактов. Правительство Италии вернет артефакты Мексике, если установят, что реликвии незаконно вывезли.

Мексиканские археологи в ацтекскому городе Тлателолько обнаружили 36 захоронений. Шесть тел поместили в шаровидные кувшины местного производства. Остатки маленького ребенка с обсидиановых ножом в черепе положили под тарелку, сообщает национальный институт антропологии и истории Мексики.

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