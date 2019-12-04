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четверг, 05 декабря 2019 08:21

Люди отовариваются и напиваються - отменили поправку конституции

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Люди отовариваются и напиваються - отменили поправку конституции
Американцы празднуют отмену правительством "сухого закона" 5 декабря 1933 года. Фото: pbs.twimg.com

Американцы празднуют громкими гуляньями и распитием спиртных напитков первый день отмены правительством "сухого закона" 5 декабря 1933 года. Запрет на продажу и изготовление алкоголя закончилась.

Тринадцать лет назад конгресс США 18-й поправкой к Конституции запретил изготовление, продажа и перевозка алкоголя в стране. Так требовали религиозные организации. В период "сухого закона" особенно ревностные сторонники трезвого образа жизни нанимали специальных людей, которые переписывать Библию, убирая из них все упоминания о спиртных напитках.

В народе запрет прозвали "сухим законом". Страну заполонили нелегальные производители алкоголя, контрабандисты и гангстеры. Нелегальных баров и пивных стало больше, чем легальных к "сухому закону". Потребление алкоголя в стране сократилось вдвое. Зато втрое возросло количество убийств, увеличилось организованная преступность.

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Гангстеры боролись за контроль над продажей спиртных напитков. Самый известный из них - итальянский мафиози Аль Капоне (1899 - 1947) за год зарабатывает $60 млн на продаже алкоголя. "Сухой закон - лучший из законов, который могли придумать и принять федералы. Они забыли которым желанным бывает запретный плод", - часто повторял гангстер. Во времена запрета алкоголя, только в Нью-Йорке насчитывалось более 100 тыс. мест подпольной продажи крепких напитков.

Авраама Линкольна избрали президентом Соединенных Штатов Америки 6 ноября 1860. Он боролся с рабством и нажил много врагов. Через пять лет после избрания, его убили из пистолета.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
05
декабря

Люди отовариваются и напиваються - отменили поправку конституции

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