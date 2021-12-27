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пятница, 31 декабря 2021 09:20

Любитель нашел остатки седьмого чуда света

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Любитель нашел остатки седьмого чуда света
Храм Артемиды построен в греческом городе Эфес, на территории нынешней Турции в 5 в. до нашей эры. Фото: goodfon

Британский археолог-любитель Джон Вуд к югу от турецкого Измира нашел 31 декабря 1869-го руины храма Артемиды, считавшегося одним из семи античных чудес света.

Храм Артемиды построен в греческом городе Эфес, на территории нынешней Турции в 5 в. до нашей эры. По легендам, богиня Артемида была сестрой близнецом Аполлона и являлась покровительницей всей живности. Финансировал строительство царь Крез из Лидии. В храме была огромная статуя Артемиды, сделанная из золота и слоновой кости. В убранстве храма участвовали лучшие скульпторы Греции.

Несколько раз в своей истории храм полностью разрушался и вновь восстанавливался. В ширину храм Артемиды простирался на 51 м, а в длину – на 105 с колоннами высотой в 18 м. Всего было 127 колонн. Храм выполнял двойную функцию: рынка и религиозное заведение. С распространением христианства пришел в упадок.

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После многих лет поисков развалин храма, экспедиция под руководством Джона Вуда нашла опорную плиту сооружения и многочисленные подношения в храм. Обнаруженые скульптурные фрагменты перестройки IV века до н. и несколько фрагментов предыдущего храма были собраны и выставлены в "Эфесской комнате" Британского музея.

Были обнаружены даже следы самого первого храма, сожженного безумным фанатиком Геростратом. В наши дни на месте храма среди развалин стоит в одиночестве одна восстановленная колонна.

В столице Византийской империи 27 декабря 537 освятили константинопольский храм святой Софии. Он на протяжении тысячелетия являлся главным храмом православного мира. Строили Святую Софию всей империей. Проект поглотил три годовых дохода Византии: Со всех концов империи доставлялись мраморные глыбы, золото, серебро, слоновая кость, жемчуг, драгоценные камни для украшения.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
31
декабря

Любитель нашел остатки седьмого чуда света

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