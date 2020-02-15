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воскресенье, 23 февраля 2020 08:20

Лучший английский палач казнил мятежников

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Лучший английский палач казнил мятежников
23 февраля 1820-го заговорщики планировали убить всех английских министров в доме на улице Като. Фото: pb.pl

Мятежники 23 февраля 1820-го планировали убить всех английских министров в доме на улице Като. В историю событие вошло под названием "Заговор на улице Като". Их казнили.

В начале 19-го столетия в Великобритании был разгар инфляции. Закончились длительные Наполеоновские войны, страну заполонили безработные ветераны войны: солдаты и моряки. В дефиците продовольствие и предметы первой потребления. Умер престарелый король Георг III, его сменил сын Георг IV - пьяница и развратник. По всей стране прокатилась волна беспорядков и митингов недовольных. Правительство принимает "шесть драконовских законов" - ограничивает свободу слова, печати и митингов. Недовольны политическими репрессиями и экономическим спадом создают тайные организации.

Британский фермер Артур Тистелвуд входит в лондонское тайное Общество поклонников Томаса Спенса. Вербовал новых членов общества - обедневших фермеров, торговцев, бывших солдат. Пропагандировал захватить контроль над британским правительством. Тайная полиция Великобритании подсылает в общество шпиона - агента Джорджа Эдвардса. Тот поддерживает все идеи революционеров и даже финансирует их. Будто бы сливает им информацию, что все министры Великобритании соберутся 23 февраля в доме Лорда Херроуби на улице Като.

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Решают попасть в дом Лорда Херроуби. Убить и отрезать головы министрам. Затем захватить банк Англии, сбросить остальные правительства, начать революцию. Джорджа Эдвардс предупреждает полицию, вместо министров в доме подстерегает засада - отряд полиции и рта гвардейцев. Когда революционеры врываются дом - их арестовывают. Тистелвуд обороняется - убивает ножом полицейского. Остальные 13 сдаются без сопротивления. Четверо заговорщиков Артур Тистлвуд, Джон Брунт, Роберт Адамс и Джон Гаррисон убегают через окно. Их находят за несколько дней

28 апреля на судебном заседании Уильям Дэвидсон, Джеймс Ингс, Ричард Тидда, Артур Тистлвуд и Джон Брунт признаны виновными в государственной измене и приговорены к смертной казни. Остальные признаны виновными и приговорены к пожизненной ссылке и от 3 до 10 лет заключения.

К смертной казни предателей 1 мая вся страна готовилась особенно тщательно. Правительство оплатил услуги лучшего английского палача. Поочередно палач повесил их на длинной виселице. Помощник палача в черной маске небольшим ножиком обезглавил их. Каждую голову показывали толпы на палке. Тот кричал и свистел. Председателя положили в гробы к телу. Похоронили в неизвестном месте.

Лондон получил наиболее мощный за весь период Второй Мировой войны авианалет немецких бомбардировщиков 29 декабря 1940го. Тогда погибло 3,6 тыс. лондонцев.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
23
февраля

Лучший английский палач казнил мятежников

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