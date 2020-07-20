Ловца диких животных называли "живодером"

Ловец экзотических животных обеспечивал животными все зоопарки мира. фото gettyimages

Двух самцов слонов доставил из Африки на заказ Нью-Йоркского зоопарка 21 июля 1925-го ловец экзотических животных Эллис Джозеф. Это первые слоны в американском зоопарке.

Известный ловец экзотических животных Эллис Джозеф по заказу дирекции зоопарков и состоятельных американцев собственноручно охотился на редких животных в Африке, Австралии и Мексике. Перевозил их на континент.

Его называли "живодером" - каждый третий убитого им животное умирала во время путешествия океаном. Он специально ловил больше, чтобы довезти хоть кого-то живым. В своем имении близ Нью-Йорке держал более 4 тыс. Птиц, животных и рептилий для продажи.

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Джозеф Эллис заинтересован в захвате живых животных с целью получения прибыли, а не в охоте на дичь. Но в попытке захватить молодых животных живым, гибли старые дикие животных. Захваченные часто умирали, они не ели и болели. Он ловил очень экзотических животных - утконоса, тигров, тасманского волка. Все крупные зоопарки мира делали ему заказ.

Первый в мире публичный зоопарк Jardin des Plantes - "Сад растений" в столице Франции открыли 10 июня 1793. 120 лет до этого врачи Людовика XIII обустроили в центре Париже Королевский сад лекарственных растений, впоследствии - музей естествознания. А путешественник и биолог Бернардин де Сен-Пьер (1737-1812) предлагает обогатить коллекцию музея живыми животными - чтобы привлечь публику и заработать деньги.