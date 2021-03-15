Лондон отказался вернуть в Грецию античные артефакты

Борис Джонсон исключает возвращение мрамора Парфенона в Грецию Фото: artguide.com

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что античные статуи из Парфенона, известные как мрамор Элгина, не вернут Греции. Они останутся в собственности Британского музея.

"Правительство Великобритании имеет твердую давнюю позицию относительно скульптур, которая заключается в том, что они были приобретены лордом Элгином согласно соответствующим законам того времени и с момента их приобретения на законных основаниях принадлежат Британскому музею", - прокомментировал Джонсон вопрос о возвращении артефактов, информирует The Guardian.

В прошлом году министр культуры Греции Лина Мендон назвала лорда Элгина "серийным грабителем", который вывез артефакты незаконно.

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Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис отметил, что в конце концов Великобритания "проиграет эту битву". Добавил, что афинский Акрополь принадлежит не только Греции, это памятник мирового культурного наследия. И если мир действительно хочет увидеть монумент во всем его единстве и во всей красоте, то скульптуры Парфенона должны вернуться на место.

Франция уже согласилась вернуть Афинам часть фриза, который Лувр долгое время считал одним из самых ценных предметов своей коллекции. В обмен Греция на некоторое время передала для выставок впечатляющие античные изделия и скульптуры из бронзы.

Античные статуи перевозили в начале XIX в. на частном судне "Ментор". Корабль построили в Америке рабочие британского дипломата и шотландского дворянина Томаса Брюса, известного также как лорд Элгин. Он собирал антиквариат, пребывая в Константинополе на должности посла Великобритании в Османской империи. В 1802 году судно ударилось о скалы острова Китира и затонуло на глубине около 20 м. Части пассажиров и команде удалось спастись, забравшись на скалы. Через несколько лет после катастрофы статуи с затонувшего корабля достали ныряльщики без всякого оборудования. А Элгин продал их музею в 1816-м. Будто бы по разрешению Османской империи, хотя никаких доказательств этому нет. В 1832 году Греция восстановила свою независимость и начала работать над возвращением украденных произведений искусства. Мрамор из Парфенона находился в начале списка, но Британский музей отказался вернуть скульптуры. В Греции надеются на будущую передачу. Вместе с другими скульптурами их планируют выставить в Акрополе в Афинах.