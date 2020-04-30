Лицей открыли губернатор и аббат

Ришельевский лицей как школьное заведение открыли в 1989 на базе Одесской средней школы № 36. Фото Investigatio

Император Российской империи Александр I 2 мая 1817-го утвердил доклад министра народного просвещения князя Голицына о создании Ришельевского лицея в Одессе. Назвали его в честь генерал-губернатора края герцога Армана Эммануэля дю Плесси Ришелье. Фактически лицей начал работать лишь в следующем году.

Идея строительства принадлежала одесскому губернатору Дюку де Ришелье и руководителю католических церквей в Новороссии аббату Николя. Он родился во Франции, позже переехал в Петербург, где стал известным преподавателем. Они напечатали книгу "Очерк правил воспитательного Благородного Одесского института", которая стала настоящим уставом школы. Однако в тот же год Дюк де Ришелье был вынужден покинуть Одессу, но дело довел до конца его преемник граф Ланжерон.

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Сначала было два отделения - философское и юридически-политическое. Срок обучения - 8-10 лет. К 1820-м обучение велось на французском языке. Впоследствии учебные программы были усовершенствованы, улучшена методика преподавания, открыли педагогическое отделение для подготовки учителей. В разные годы в лицее преподавали ученые: химик Дмитрий Менделеев, историк Сергей Ежевський, математик Поль Виардо.

Готовили здесь чиновников разных профессий. В течение многих лет лицей считался одним из лучших учебных заведений в Украине и во всей Российской империи. В 1865 году на базе лицея открыли Новороссийский университет. Опять лицей как школьное заведение открыли в 1989-м на базе Одесской средней школы №36.

Во Львове открыли первый в Украине военный лицей 14 октября 1992. Ему присвоили имя Героев Крут. Раньше здесь был интернат.