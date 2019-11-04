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понедельник, 04 ноября 2019 17:45

Лесовод и транспортник - определились с кандидатами на голову Института нацпамяти

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Лесовод и транспортник - определились с кандидатами на голову Института нацпамяти
Владимира Вятровича уволили с должности главы Института нацпамяти 18 сентября 2019-го Фото: unip

На должность председателя Украинского института национальной памяти претендуют 12 человек.

Ответ от Национального агентства Украины по вопросам государственной службы на запрос о конкурсе на должность главы института получила редакция "Исторической правды"

Согласно документу, по состоянию на 1 ноября, в последний день подачи заявлений, было зарегистрировано 9 претендентов.

1. Христенко Стефан Владимирович. Юрист по образованию. Работал по специальности в нескольких компаниях. Сейчас изучает право в Копенгагене, согласно декларации - временно безработный.

2. Руденко Сергей Борисович. Кандидат культурологии, специалист по музейному делу. Доцент Киевского Национального университета культуры и искусств.

3. Коростышевский Сергей Аркадьевич. Сотрудник Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

4. Решетченко Дмитрий Владимирович. Кандидат исторических наук, до марта 2019-го - начальник отдела Центрального государственного архива зарубежной украинистики.

5. Шамайда Тарас Анатольевич. Общественный деятель, автор "Исторической правды", согласно декларации - сотрудник Управления делами Аппарата Верховной Рады Украины.

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6. Князева Надежда Михайловна. Преподаватель украинского языка, член Национального союза журналистов.

7. Жижиян Петр. Редактор сайта "Сегодня".

8. Понипаляк Алина Васильевна. Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Национального музея истории Украины, авторка "Исторической правды".

9. Савченко Евгений Александрович. До увольнения в 2019-м - старший мастер леса государственного предприятия "Киевский лесхоз".

Также стало известно, что на конкурс отправились историки Александр Алферов, Артем Харченко и заместитель директора Национального института стратегических исследований Василий Яблонский.

Первый этап конкурса - тестирование на знание иностранного языка, состоится 7 ноября.

Премьер-министр Алексей Гончарук начал конкурс на должность председателя Украинского института национальной памяти.

Претендент должен иметь степень высшего образования не ниже магистра и не менее 7 лет рабочего стажа.

Председатель должен иметь опыт работы на руководящих должностях государственной службы не менее трех лет или опыт реформирования или управления изменениями в крупных организациях. Должен свободно говорить на государственном, а также на иностранном языке, который является одним из официальных языков Совета Европы.

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Дата
04
ноября

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