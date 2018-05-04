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суббота, 05 мая 2018 08:20

Led Zeppelin установили мировой рекорд на провинциальном стадионе

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Led Zeppelin установили мировой рекорд на провинциальном стадионе
Роберт Плант и Джимми Пейдж на акустическом концерте в Гамбурдзи, Февраль 1973 года. Фото: https://www.flickr.com/people

5 мая 1973 года на стадионе города Тампа в американском штате Флорида собралось 56,8 тыс. поклонников группы Led Zeppelin. Это было рекордное на то время по массовости и кассовым сборам - 309 тис., музыкальный мероприятие. Превысило предыдущий рекорд группы The Beatles.

Led Zeppelin - британская рок-группа, которая считается одним из основателей хард-рока и хэви-металла. Несмотря на свое фактическое расформирование более 30 лет назад Led Zeppelin до сих пор высоко почитается за музыкальные достижения, нестандартность, коммерческий успех и широкое влияние. Группа продала более 300 млн. альбомов в мире.

В 1973 группа выпустила альбом Houses of the Holy. Он занял 149 место в списке 500 лучших альбомов всех времен. Критики встретили альбом крайне жестко, однако это не помешало его победном шествии вершинами хит-парадов Великобритании и США. Уже в начале американского турне группа установил абсолютный мировой рекорд по кассовым сборам, который к тому принадлежал The Beatles. В Атланте Led Zeppelin получили $250 тыс. за один концерт. Выступления в Тампе и Атланте собрали более 50 тыс. зрителей.

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"Это был настоящий сюрприз. Тампа это последнее место, где я ожидал увидеть 60 тыс. человек. Это не самый большой город в стране. Можно было бы подумать, что будет очень трудно общаться с 60 тыс.фанатов. На экране не было никаких фильмов, единственное, что они могли слышать - это полная вибрация того, что делается музыкой", - говорит вокалист Роберт Плант.

Выступление в июле 1973 года легло в основу фильма The Song Remains the Same, который выпустили в 1976 году. За Led Zeppelin уже закрепилась репутация "концертной группы". Они приносили с собой на сцену большое количество сил, свой темперамент, устраивали шоу продолжительностью 3-4 часа. Музыканты легко меняли направление своих мелодий: растягивали на 45 минут Dazed and Confused или Whole Lotta Love, которые переходили в мелодичные песни типа The Rain Song. Этот триумф в Нью-Йорке испортило похищения $200 тыс. из сейфа музыкантов. Весь 1974 год Led Zeppelin отдыхали от выступлений

Британская рок-группа Led Zeppelin в 2007 году выступила в Лондоне. Это был их первый концерт после 19-летнего перерыва. "Мы хотим красиво уйти со сцены", - говорит вокалист Роберт Плант. Двадцатитысячный зал лондонской спортивной арены была переполнена. Билеты на Led Zeppelin стоили $250. Их можно было приобрести, победив в интернет-лотереи. На выступление было подано 20 млн заявок - по тысяче желающих на один билет. На черном рынке цены достигали $ 4 тыс.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
05
мая

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Led Zeppelin установили мировой рекорд на провинциальном стадионе

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