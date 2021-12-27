Кровавая резня: испанцы выгнали евреев из страны

Самая кровавая резня евреев произошла на территории мусульманской Испании Аль-Андалус. Фото: https://www.spain.info

Самая кровавая резня евреев на территории мусульманской Испании состоялась в Гранаде 30 декабря 1066-го. 1500 еврейских семей или около 4 тыс. человек убили за день.

В то время в Испании было мирное сосуществование трех общин – иудейской, христианской и мусульманской. Но усиление христианских королевств после X в. снова поставило евреев в положение более слабых. Мусульманская община склонилась к радикализации и подозрительному отношению к евреям. Особенно подозрительным стало отношение к занимавшим высокие посты евреям.

Поводом к резне стало избрание главным визирем при дворе этнического эмира еврея Юсуф ибн Нагрела. Толпа разъяренных мусульман взяла штурмом королевский дворец Гранаде на территории мусульманской Испании. Мусульмане распяли еврейского визиря.

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Начали грабить и убивать еврейское население города. 1500 еврейских семей или около 4000 человек убили за день. Это самая кровавая резня евреев иберийскими мусульманами на территории мусульманской Испании Аль-Андалус.

После резни началась постепенная эмиграция евреев на север, на христианские территории. Христианские лидеры поначалу радушно их принимали. Евреи часто помогали им в борьбе с мусульманами. Однако впоследствии началась эпоха мусульманских, а затем и христианских гонений на евреев, она продолжавшаяся до конца XV ​​в.

Испанские королевские супруги король Фердинанд и королева Изабелла 14 марта 1492-го издали указ, чтобы все евреи либо покинули страну в течение 3 месяцев, либо крестились. Монархи хотели, чтобы страна стала исключительно католической. Знатные испанские евреи просили упразднить это решение.