Кропивницкий оставил юридический факультет ради театра

10 мая 1840 года в селе Бежбайраки - теперь село Кропивницкое Новоукраинского района Кировоградской области, в семье управляющего помещичьего имения родился актер и режиссер театра Марк Кропивницкий.

В 1861-1871 годах он служил канцеляристом в учреждениях городков Бобринця и Елисаветград - теперь Кропивницкий. В 1862-1863-х был вольнослушателем юридического факультета Киевского университета.

Затем заинтересовался театром. В течение 1880-1890 годов он основал 4 первоклассные драматические труппы, постоянно путешествовал с гастролями по Украине.

Одесский фотограф Виктор Димо в своем фотосалоне сделал фотографии украинских актеров труппы режиссера Марка Кропивницкого. Среди них Мария Заньковецкая, Николай Садовский и Анна Затыркевич. Все 4 играли в одной труппе с 1883 до 1888 года.

Фото: russiainphoto.ru

29 сентября 1845 года в селе Арсеновка на Херсонщине родился Иван Тобилевич, более известный под псевдонимом Карпенко-Карого. Именно под этим именем он вошел в историю украинского театра. Карп Тобилевич - отец Ивана Тобилевича принадлежал к благородному роду герба Трживдар. Он безуспешно добивался восстановления дворянских прав. Эта история тянулась 60 лет и закончилась ничем. В своем псевдониме Карпенко-Карого соединил имя отца и любимого литературного персонажа Игната Карого - героя пьесы Тараса Шевченко "Назар Стодоля".