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воскресенье, 14 февраля 2021 01:13

Крестьяне с товаром и телеги - как выглядел украинский город перед развалом СССР
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Как выглядело Берегово в 1990 году
Фото: Fortepan / Gábor Viktor
Как выглядело Берегово в 1990 году
Как выглядело Берегово в 1990 году
Как выглядело Берегово в 1990 году
Как выглядело Берегово в 1990 году

Показали фото города Берегово на Закарпатье 1990 года.

Их сделал венгерский фотограф Виктор Габор. Его фигура остается малоизвестной на родине, большинство фотографий Габора не печатали, сообщает Fortepan.

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На фотографиях из Берегова он показал местных жителей, крестьян, которые приехали на рынок и центр города, где ездят на телегах.

Опубликовали старые фото города Хуст на Закарпатье. Фотографии выложили в сообществе "Туристика Закарпатье" в Facebook. В 1920-1940-х годах Хуст стал популярным туристическим местом. О нем писали в тогдашних путеводителях. Символом города называли руины средневекового замка;

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