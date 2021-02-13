Крестьяне с товаром и телеги - как выглядел украинский город перед развалом СССР

Фото: Fortepan / Gábor Viktor

Показали фото города Берегово на Закарпатье 1990 года.

Их сделал венгерский фотограф Виктор Габор. Его фигура остается малоизвестной на родине, большинство фотографий Габора не печатали, сообщает Fortepan.

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На фотографиях из Берегова он показал местных жителей, крестьян, которые приехали на рынок и центр города, где ездят на телегах.

Опубликовали старые фото города Хуст на Закарпатье. Фотографии выложили в сообществе "Туристика Закарпатье" в Facebook. В 1920-1940-х годах Хуст стал популярным туристическим местом. О нем писали в тогдашних путеводителях. Символом города называли руины средневекового замка;