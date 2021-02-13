Крестьяне с товаром и телеги - как выглядел украинский город перед развалом СССР

Показали фото города Берегово на Закарпатье 1990 года.
Их сделал венгерский фотограф Виктор Габор. Его фигура остается малоизвестной на родине, большинство фотографий Габора не печатали, сообщает Fortepan.
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На фотографиях из Берегова он показал местных жителей, крестьян, которые приехали на рынок и центр города, где ездят на телегах.
Опубликовали старые фото города Хуст на Закарпатье. Фотографии выложили в сообществе "Туристика Закарпатье" в Facebook. В 1920-1940-х годах Хуст стал популярным туристическим местом. О нем писали в тогдашних путеводителях. Символом города называли руины средневекового замка;
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