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воскресенье, 12 сентября 2021 01:13

Крепость и костел - показали старые фото украинского города
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Руины замка
Руины замка
Церковь отцов василиан
Костел
Панорама города

Опубликовали старинные фотографии города Добромиль Самборского района Львовской области.

Их сделали в промежутке между 1918 и 1939 годами. Обнаружили в польских архивах, сообщают "Фотографії старого Львова".

На фото попал Замок Гербуртов. Он расположен к югу от города.

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Также сфотографировали местные храмы и улицы Добромиля.

Опубликовали фото Свиржского замка в Перемышлянском районе Львовской области 1915 года. Ранее эти фотографии не были известны общественности. Фото хранятся в фондах Государственной библиотеки Польши.

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