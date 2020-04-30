Красивые и деловые - какими были жители "гуцульского Парижа" 90 лет назад

Фото: Deutsche Fototek

В немецком цифровом архиве хранятся фотографии, сделанные на Закарпатье в 1930-х. На них можно увидеть город Рахов, виды его окрестностей и местных жителей.

Тогда Рахов называли гуцульским Парижем. Город был популярным среди туристов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ухоженные усадьбы и аутентичная одежда - как жил закарпатский городок под властью Чехословакии

С июня 1920 года Рахов входил в состав Чехословацкой республики. Тогда край называли Подкарпатская Русь.

1945 года Закарпатье вошло в состав УССР.

Фотографии, сделанные во время обустройства польско-румынской границы в 1930-х, хранятся в Национальном цифровом архиве Польши. Тогда часть украинских земель входила в состав Второй Речи Посполитой, а часть - в состав Королевства Румыния. Вероятно, фото были сделаны на границе Станиславского воеводства - современная Ивано-Франковская область - и Буковины.