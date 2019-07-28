Король истреблял своих феодалов

Людовик VI стал королем Франции у1108 году. Фото: meshok.net

Пятый из династии Капетингов, Людовик VI Толстый (1108-1137) стал королем Франции 29 июля 1108 году. Он боролся с "мятежными баронами", которые беспокоили Париж, с норманнскими королями Англии.

В конце Х в. во Франции произошла смена династии, началось правление новой династии Капетингов (987-1328 гг.). Период правления Капетингов совпал со временем когда Франция, как и вся Европа, переживала хозяйственный подъем. Успешно развивались сельское хозяйство, ремесла, росли города. Однако развитие сдерживалось междоусобными войнами и произволом феодалов.

Людовик VI Толстый отличался от своих предшественников большей настойчивостью и энергичностью. Он начал настоящую войну против баронов. Король лично руководил карательными отрядами, организовывал осады замков.

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Борьба Людовика VI за объединение страны постепенно стала приносить результаты. В 1124 король Англии Генрих И вместе с немецким императором Генрихом V начали войну против короля Франции. В эту тяжелую для Франции сутки, впервые в истории страны, все вассалы Северной Франции объединились вокруг своего короля, и обеспечило победу. Умер от дизентерии, похоронен в базилике собора аббатства Сен-Дени.

Папа Римский Павел ІІІ 21 июля 1542 принял закон, которым фактически наделял кардиналов-инквизиторов неограниченной властью "защищать" веру. За три года после закона инквизиция осудила, заключила и казнили 800 "неверных".