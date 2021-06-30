Корабль с чиновниками и военными сел на мель

 
Ексклюзивы
1/5
Погода кардинально испортится - синоптики дали плохой прогноз на неделю
Погода кардинально испортится - синоптики дали плохой прогноз на неделю
Просмотров: 252
"Как напьются - прячься, кто может. Становятся невменяемые" - как живет село на грани экологической катастрофы
"Как напьются - прячься, кто может. Становятся невменяемые" - как живет село на грани экологической катастрофы
Просмотров: 2916
Жара, дожди и ураганы: июль удивит перепадами погоды
Жара, дожди и ураганы: июль удивит перепадами погоды
Просмотров: 657
Июль поразит украинцев изменениями - каких нововведений ждать
Июль поразит украинцев изменениями - каких нововведений ждать
Просмотров: 1818
Зерна правды: Юлия Федив призвала поддержать Музей Голодомора
Зерна правды: Юлия Федив призвала поддержать Музей Голодомора
Просмотров: 144
"Карательный инструмент": приведут ли санкции СНБО к узурпации власти Зеленским
"Карательный инструмент": приведут ли санкции СНБО к узурпации власти Зеленским
Просмотров: 135
Медведь разодрал подростка, а девушку задушила машинка - составили рейтинг самых ужасных смертей украинцев
Медведь разодрал подростка, а девушку задушила машинка - составили рейтинг самых ужасных смертей украинцев
Просмотров: 1242
"Давление Запада": почему Рада возобновила тюрьму за ложь в декларациях
"Давление Запада": почему Рада возобновила тюрьму за ложь в декларациях
Просмотров: 117
Киркорову и Басте позволил выступать в Украине Зеленский - эксперт
Киркорову и Басте позволил выступать в Украине Зеленский - эксперт
1 Просмотров: 360
Украинцев возмутил язык футболистов сборной
Украинцев возмутил язык футболистов сборной
4 Просмотров: 1791
Фото
Все фото
6
3
3
10
13
Как в 1946-м отметили годовщину провозглашения независимости Украины - подборка листовок
Как в 1946-м отметили годовщину провозглашения независимости Украины - подборка листовок
Обнаруженную строителями деревянную змею приписывают шаманам
Обнаруженную строителями деревянную змею приписывают шаманам
Нашли 5000-летний скелет мужчины - уникальные фото
Нашли 5000-летний скелет мужчины - уникальные фото
Кто и как провозглашал Акт восстановления независимости Украины в 1941 году - подборка фото
Кто и как провозглашал Акт восстановления независимости Украины в 1941 году - подборка фото
Нашли тела убитых НКВДистами повстанцев
Нашли тела убитых НКВДистами повстанцев
Видео
Все видео
В поле на Черкасчине откопали древние амулеты из Египта
В поле на Черкасчине откопали древние амулеты из Египта
Провозгласило Акт восстановления Украинского Государства
Провозгласило Акт восстановления Украинского Государства
Украина отмечает День Конституции
Украина отмечает День Конституции
При СБУ создали подразделение для борьбы с террористами и диверсантами
При СБУ создали подразделение для борьбы с террористами и диверсантами
Должны избавиться мифа о вероломном нападении Германии
Должны избавиться мифа о вероломном нападении Германии
Интервью
1/5
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (НК)
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (НК)
Просмотров: 135
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 882
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3 Просмотров: 2277
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Просмотров: 783
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
3 Просмотров: 405
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
01 июля 2021
Просмотров: 324
Канадці
Уперше колядувати я впросився взимку 1976 року. Вчителька Діна Дем'янівна перед зимовими канікулами суворо попереджала нас, другокласників: ...
пятница, 02 июля 2021 10:00

Корабль с чиновниками и военными сел на мель

  Комментировать
Корабль с чиновниками и военными сел на мель
Французский фрегат "Медуза" перевозил чиновников и участвовал в Наполеоновских войнах. Фото: Ambroise Louis Garneray

У берегов Сенегала 2 июля 1816 года сел на мель французский фрегат "Медуза", который перевозил в колонию правительственных чиновников.

В тот год Франция вернула свои колонии в Сенегале. Король Людовик XVIII решил направить туда новую колониальную администрацию, военный гарнизон и поселенцев. Перевозил их флагманский корабль "Медуза" под командованием Дюруа где Шомарея.

Ошибка в расчетах привела к тому, что фрегат пошел на мель в 50 км от берега. Для эвакуации построили плот. Втащили на него груз корабля, чтобы облегчить и снять с мели. Судно треснуло и 147 человек перебрались на плот длиной 20 и шириной 7 м. Он пошел в дрейф. 17 человек решили остаться на фрегате.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Обломки корабля искали 73 года

На плоту люди разделились на противоборствующие группы - офицеры и пассажиры с одной стороны, моряки и солдаты - с другой. В первую же ночь 20 человек покончили жизнь самоубийством. Во время шторма вода смыла десятки людей.

На четвертый день в живых осталось только 67 человек. На восьмой день 15 наиболее сильных выбросили за борт слабых и раненых. Несколько людей убили, расчленили и ели их.

Постадавших нашли через 54 дня. Военный трибунал Франции обвинил капитана фрегата в неспособности снять корабль с мели. За некомпетентность и халатность лишили свободы на три года.

В Адриатическом море австро-венгерским подводной лодкой 18 июля 1915-го потоплен итальянский крейсер "Джузеппе Гарибальди". Был замечен австро-венгерской подводной лодкой U-4. Она немедленно атаковала итальянский корабль.

Котельные и машинные отделения быстро наполнились водой. За 3 мин. крейсер затонул. Погибли 53 члена экипажа. Еще 525 моряков подобрали эсминцы сопровождения.

Автор: Ольга Васькив
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Корабль с чиновниками и военными сел на мель». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
июля

Корабль с чиновниками и военными сел на мель

Самое читаемое
Российский провокатор явился на матч Украины с триколором и советскими символами. Чем все закончилось
Российский провокатор явился на матч Украины с триколором и советскими символами. Чем все закончилось
3
 Просмотров: 14877
Завтра июль: каким знакам астролог предсказывает деньги и карьерное процветание
Завтра июль: каким знакам астролог предсказывает деньги и карьерное процветание
 Просмотров: 9504
Единственный в Украине: школьник написал три ВНО на 200 баллов
Единственный в Украине: школьник написал три ВНО на 200 баллов Просмотров: 7695
&quot;Закрой рот&quot; - Шевченко поссорился с Ярмоленко во время игры со Швецией
"Закрой рот" - Шевченко поссорился с Ярмоленко во время игры со Швецией Просмотров: 5319
11-летняя Ирина Химич умерла от старости
11-летняя Ирина Химич умерла от старости
10
 Просмотров: 3969
История
Как в 1946-м отметили годовщину провозглашения независимости Украины - подборка листовок
Как в 1946-м отметили годовщину провозглашения независимости Украины - подборка листовок
6
 Просмотров: 378
В поле на Черкасчине откопали древние амулеты из Египта
В поле на Черкасчине откопали древние амулеты из Египта
 Просмотров: 405
Застрелили студента
Застрелили студента
 Просмотров: 396
В грандиозной битве погибли сотни тысяч солдат
В грандиозной битве погибли сотни тысяч солдат
 Просмотров: 450
Сезон в разгаре. Минкульт срывает 200 археологических раскопок
Сезон в разгаре. Минкульт срывает 200 археологических раскопок Просмотров: 108
Больше всего комментируют
6
"Ребята в гробах возвращаются, а вам "какая разница?"- украинский воин обратился к тем, кто ходил на концерты Басты
5
Зеленского жестко изобразили на карикатурах с оккупантом Киркоровым
5
"Евросолидарность", "Голос" и "Батькивщина" разработали собственный законопроект для борьбы с олигархией
4
Украинцев возмутил язык футболистов сборной
2
В Зеленского прокомментировали громкое заявление Путина
Голосов: 162
Голосование Что поможет Украине пройти Англию в четвертьфинал Евро?
  • 1) План на игру от тренерского штаба
  • 2) В Риме трибуны будут поддерживать Шевченко
  • 3) Ничего
Просмотреть