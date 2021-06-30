Корабль с чиновниками и военными сел на мель

Французский фрегат "Медуза" перевозил чиновников и участвовал в Наполеоновских войнах. Фото: Ambroise Louis Garneray

У берегов Сенегала 2 июля 1816 года сел на мель французский фрегат "Медуза", который перевозил в колонию правительственных чиновников.

В тот год Франция вернула свои колонии в Сенегале. Король Людовик XVIII решил направить туда новую колониальную администрацию, военный гарнизон и поселенцев. Перевозил их флагманский корабль "Медуза" под командованием Дюруа где Шомарея.

Ошибка в расчетах привела к тому, что фрегат пошел на мель в 50 км от берега. Для эвакуации построили плот. Втащили на него груз корабля, чтобы облегчить и снять с мели. Судно треснуло и 147 человек перебрались на плот длиной 20 и шириной 7 м. Он пошел в дрейф. 17 человек решили остаться на фрегате.

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На плоту люди разделились на противоборствующие группы - офицеры и пассажиры с одной стороны, моряки и солдаты - с другой. В первую же ночь 20 человек покончили жизнь самоубийством. Во время шторма вода смыла десятки людей.

На четвертый день в живых осталось только 67 человек. На восьмой день 15 наиболее сильных выбросили за борт слабых и раненых. Несколько людей убили, расчленили и ели их.

Постадавших нашли через 54 дня. Военный трибунал Франции обвинил капитана фрегата в неспособности снять корабль с мели. За некомпетентность и халатность лишили свободы на три года.

В Адриатическом море австро-венгерским подводной лодкой 18 июля 1915-го потоплен итальянский крейсер "Джузеппе Гарибальди". Был замечен австро-венгерской подводной лодкой U-4. Она немедленно атаковала итальянский корабль. Котельные и машинные отделения быстро наполнились водой. За 3 мин. крейсер затонул. Погибли 53 члена экипажа. Еще 525 моряков подобрали эсминцы сопровождения.