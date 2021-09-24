Композитора Ивасюка повесили уже мертвым - бывший заместитель генпрокурора

Голомша подтвердил, что Ивасюка убили. Фото: "Наша школа"

Украинского поэта и композитора Владимира Ивасюка повесили уже мертвым, сказал бывший заместитель генерального прокурора Николай Голомша.

Ивасюк исчез 24 апреля 1979 во Львове. Через несколько недель его обнаружили повешенным в лесу на севере города, рассказал он в эфире политического ток-шоу "Право на владу".

Советская власть заявила, что Ивасюк покончил с собой.

По словам Голомши, в этом деле было много манипуляций.

"Даже фальсификация доказательств лечения была похабной. Симптоматика была одна - лекарства другие. Мы установили, что его повесили мертвым", - пояснил Голомша.

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Его слова подтверждают данные Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз. В 2019-гм установили, что самостоятельно Ивасюк повеситься не мог. Завязать узел на ветке на высоте 1,7 м без посторонней помощи не смог бы и чрезвычайно сильный человек.

24 апреля 1979-го исчез украинский певец, композитор и автор песен Владимир Ивасюк. Он пришел в консерваторию на занятия и пообещал родителям быть в 13.00. Домой не вернулся. Поисковая операция продолжалась с 27 апреля по 11 мая. После двух недель дело по факту смерти Владимира Ивасюка закрыли. По официальной версии он совершил самоубийство. Якобы у него была суицидальная предрасположенность. Следователи считали Ивасюка сумасшедшим. Общество было убеждено, что композитора убили сотрудники КГБ.