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вторник, 17 июля 2018 13:33

Когда начали делать первые консервы

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Когда начали делать первые консервы
В глиняных горшках японские рыбалки консервировали лосося и другие морепродукты.Фото: ukurier.gov.ua

В конце последнего ледникового периода, свыше 10 000 лет тому назад, рыбалки Японии использовали закрытые керамические контейнеры для хранения лосося. Об этом свидетельствуют новые исследования древних гончарных изделий.

Позже в такой посуде хранили продукты питания, в частности моллюски и мясо морских млекопитающих, передает "Урядовий Кур'єр".

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Международная команда исследователей из Великобритании, Швеции и Нидерландов, исследовала свыше 800 древних горшков, найденные в Йокогами, Япония. Чтобы определить пищевые продукты, которые хранились в горшках-консервах, ученые сравнивали жиры, которые сохранились в них, с соединениями, полученными при обработке морских животных.

Япония известна как страна, которая одна из первых стала широко использовать керамические изделия в ежедневном быту. Находка указывает на то, что первыми консервировать своя пища стала рыбалки-собиратели в Японии.

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