Ко Дню Киева опубликовали подборку старинных документов

Фото: ЦДІАК України

Ко Дню Киева Центральный государственный исторический архив Украины показал подборку старинных документов.

В архиве вспоминают людей, которые много сделали для города.

"Хочется вспомнить Андрея-Фердинанда Краусса - одного из наиболее плодотворных и популярных архитекторов Киева, мастера так называемой рядовой застройки. Первые его сооружения в Киеве датированы 1880-ми годами, активный период проектной и строительной деятельности приходится на конец 1890-х - начало 1900 х годов. Краусс в Киеве построил около 100 жилых домов", - говорится в сообщении.

Также показали фото благотворительных учреждений семьи Терещенко.

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"Многие храмы, учебные заведения, больницы построили именно за счет господ, которые хотели внести свой вклад в улучшение жизни киевлян. Почти все, что построено благодаря душевному желанию благотворителей помочь бедным и всему обществу, и до сих пор украшает город своей архитектурой, служит киевлянам институтами, больницами, концертными залами, гимназиями", - написали в архиве.

В эти выходные будут отмечать День столицы и День Киева. Праздничные мероприятия адаптировали в соответствии с карантинными требованиями. Официальный Telegram канал Киевской городской государственной администрации опубликовал программу мероприятий.