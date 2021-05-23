Князь женился на дочери половецкого хана

С конца ХI века половцы нападали на города, грабили и жгли их. Картина Сергея Иванова

На южном берегу реки Стугна 24 мая 1093-го половцы разбили войско киевского князя Святополка Изяславича. Это был первый наезд половцев на Русь. Битва упоминается в "Повести временных лет".

С конца ХI века половцы - "люди полей", племена преимущественно тюркского происхождения с северо-восточного Казахстана нападали на города, грабили и жгли их. Князь Святополк отказался выплачивать дань половцам, что подошли к границам княжества.

Половецкие войска осадили город Торческ, сейчас это Киевская область. На помощь переяславском князю Ростиславу Всеволодовичу отправилось войска Святополка Изяславича и Владимира Мономаха. Соединившись вблизи Триполье они переправились через реку Стугна.

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Русские войска состояли из Киевской, Черниговской и Переяславской дружин. Бой происходил у Змиевых валов. Половцы разбили киевлян на правом фланге. Затем заставили бежать черниговцев и переяславцев. В ходе отступления в водах Стугны утонул молодой князь Ростислав. После победы половцы вернулись к осаде Торческа и отправили отряды разорять земли Киевщины.

Поражение заставило Святополка Изяславича заключить с половцами мирный договор. Он женился на дочери половецкого хана Тугоркана.

4 апреля 1103-го на реке Сутинь - сейчас река Молочная в Запорожской области, состоялась битва русских дружин во главе с переяславским князем Владимиром Мономахом с половцами.