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среда, 24 июля 2019 10:16

Князь разбил войско брата

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Князь разбил войско брата
Ярослав Мудрый победил брата на реке Альте 1019-го Фото: wikipedia.org

Новгородский князь Ярослав Мудрый победил в битве на реке Альта 24 июля 1019-го брата Святополка Окаянного. Последнего поддерживали печенеги и поляки. Ярослав опирался на варягов - выходцев из Скандинавии.

Княжеские межусобицы начались сразу после смерти Киевского князя Владимира Великого в 1015 году. Тогда, согласно летописей, Святополк захватил киевский престол и убил братьев Бориса, Глеба и Святослава. За это на Руси его сравнили с первым библейским убийцей - Каином. Борьбу против брата возглавил Ярослав.

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Сначала он терпел поражение за поражением от Святополка. Хотел бежать в Швецию к своему тестю королю Улофу III Шётконунгу, но новгородские бояре убедили князя остаться и собрать новое войско. Средства на скандинавских наемников собирали все ильменские словене. Ярослав с новым войском двинулся на Киев где 1019-го у реки Альта и состоялась решающая битва.

Летописи не сохранили свидетельств о ней. Известно, что она проходила днем ​​и была очень большой и жестокой. Святополк бежал в Польшу где и умер. А Ярослав стал Великим князем Киевским. Окончательно утвердится у власти лишь 1036-го. До этого делил ее с братом Мстиславом Тмутараканским.

Князь Владимир Святославович начал править в столице Руси Киеве 10 июня 978-го года. Построил и усилил государство, за что его назвали Великим. Последние годы жизни Владимира затмило неповиновение сыновей. 1012-го восстает сын Святополк из Турова. Князь бросает сына в тюрьму. Через 2 года то же самое делает Ярослав из Новгорода, в будущем прозванный Мудрым. Владимир начинает подготовку похода на сына, но в разгар приготовлений внезапно умирает.

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24
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