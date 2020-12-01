Князь победил братьев и занял престол

 
Ексклюзивы
1/5
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
1 Просмотров: 3825
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 513
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
Просмотров: 252
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
Просмотров: 171
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Просмотров: 243
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Просмотров: 2025
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
1 Просмотров: 801
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Просмотров: 819
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Просмотров: 2691
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
Просмотров: 738
Фото
Все фото
8
9
5
6
4
Роскошь и скорость - основали итальянскую марку с эмблемой трезубца
Роскошь и скорость - основали итальянскую марку с эмблемой трезубца
На заводах Ford Motor усовершенствовали конвейер
На заводах Ford Motor усовершенствовали конвейер
С электромобилями и большим пробегом - 125 лет назад в США состоялись первые гонки
С электромобилями и большим пробегом - 125 лет назад в США состоялись первые гонки
В центре города сорвали плитку, чтобы найти стены древней крепости
В центре города сорвали плитку, чтобы найти стены древней крепости
&quot;Сидела с младшим Иваном на руках. Склонилась над ним и умерла&quot; - свидетель голода
"Сидела с младшим Иваном на руках. Склонилась над ним и умерла" - свидетель голода
Видео
Все видео
Марш миллиона: началась Революция достоинства
Марш миллиона: началась Революция достоинства
Определили возраст лодки, которую вытащили из реки
Определили возраст лодки, которую вытащили из реки
Выпустили альбом, рассказывающий об изоляции человека
Выпустили альбом, рассказывающий об изоляции человека
Художницу нашли убитой в доме свекра
Художницу нашли убитой в доме свекра
Музыкант дал последний концерт в жизни
Музыкант дал последний концерт в жизни
Интервью
1/5
Среди нардепов есть консенсус по декларированию. Оно им, как кость в горле
Среди нардепов есть консенсус по декларированию. Оно им, как кость в горле
Просмотров: 369
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
1 Просмотров: 3825
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 513
Седаны становятся экзотикой - эксперт рассказал, как меняются автомобильные вкусы украинцев
Седаны становятся экзотикой - эксперт рассказал, как меняются автомобильные вкусы украинцев
Просмотров: 1494
"Украинцы поняли, что компаний много, а жизнь - одна": как изменился рынок труда
"Украинцы поняли, что компаний много, а жизнь - одна": как изменился рынок труда
Просмотров: 1125
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
01 декабря 2020
Просмотров: 90
Шлях "реактивної" Нільссон не для нас
Зі стійких тенденцій сучасного біатлону хотів би відзначити дві. Перша – намагання російських біатлоністів "другого ешелону" змінити країну, за ...
среда, 02 декабря 2020 08:20

Князь победил братьев и занял престол

  Комментировать
Князь победил братьев и занял престол
Ярослав Мудрый правил 37 лет. https://uahistory.com

Ярослав Мудрый 2 декабря 1015 занял в Киеве княжеский престол. Во время его правления Киевская Русь превратилась в могучее европейское государство.

Ярослав Мудрый взошел на киевский престол 1019-го после войны со своим братом князем Святополком Окаянным. Полоцкий князь Брячислав Изяславич заставил Ярослава отдать ему свои земли и назначить себя наместником в Киеве. Сам Ярослав правил из Новгорода. После смерти брата Мстислава, Ярослав захватил Псковское княжество своего младшего брата. Избавившись конкурентов переехал с двором в Киев.

Во время его правления Киевская Русь превратилась в могучее европейское государство. Построил Золотые ворота, Польскую ворота, Еврейские ворота, Георгиевский и Софийский собор. Создал библиотеку Софийского собора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Княжна вышла замуж за неграмотного короля

Князь Ярослав вел успешные войны против литовских и финских племен, совершил неудачный поход в Византию. Заложил города Ярославль (современная Россия), Ярославль (современный Ярослав, Польша), Корсунь, Гьюрг (сейчас - Белая Церковь), Новгород-Северский. Заключил выгодные династические браки

Ярослав правил 37 лет. Его похоронили в Софийском соборе в Киеве. Мраморный саркофаг князя сохраняется до сих пор. После смерти Ярослава Мудрого остались пять сыновей, между которыми развернулась борьба за власть.

В кафедральном соборе французского города Реймс 19 мая 1051-го киевская княжна Анна Ярославна обвенчалась с королем Франции Генрихом И.

Автор: Ольга Васькив
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Князь победил братьев и занял престол». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
декабря

Князь победил братьев и занял престол

Самое читаемое
Врач рассказал, почему важно сбивать температуру 37ºС
Врач рассказал, почему важно сбивать температуру 37ºС Просмотров: 42273
Отказ от президентства и переговоры с Лукашенком: Тихановская поделилась планами
Отказ от президентства и переговоры с Лукашенком: Тихановская поделилась планами Просмотров: 22932
Нардепов поймали на интересном занятии в Раде
Нардепов поймали на интересном занятии в Раде 2 Просмотров: 18405
Назвали самые вредные продукты для суставов
Назвали самые вредные продукты для суставов
 Просмотров: 9369
Появилась топлесс: британская топ-модель соблазнительно снялась в стрингах
Появилась топлесс: британская топ-модель соблазнительно снялась в стрингах
8
 Просмотров: 8451
История
Аукционный дом Sotheby`s выставил на продажу копию завесы львовской оперы
Аукционный дом Sotheby`s выставил на продажу копию завесы львовской оперы Просмотров: 108
Раскопали штаб римских легионеров
Раскопали штаб римских легионеров Просмотров: 315
Приняли за жертв эпидемии - исследователи обнаружили 400 древних гробниц
Приняли за жертв эпидемии - исследователи обнаружили 400 древних гробниц Просмотров: 108
Археологов выселяют из столичных домов - памятки могут уничтожить
Археологов выселяют из столичных домов - памятки могут уничтожить Просмотров: 135
Большие страны согласовали планы по Антарктиде
Большие страны согласовали планы по Антарктиде
 Просмотров: 477
Больше всего комментируют
23
В Украине самая высокая цена на электроэнергию в Европе – Еврокомиссия
8
"Новая проукраинская партия появиться до следующих выборов" - Игорь Лапин
6
"Долбодятлы, я научу вас любить страну" - Потап записал 5-минутное видео о сотрудничестве с кремлевским шоу-бизом
5
"Убивать без всякого милосердия'' - в России армию настроили идти на Киев
3
На Едином казначейском счете осталось меньше 20 млрд грн
Голосов: 227
Голосование Марадона - лучший футболист всех времён?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть