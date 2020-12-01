Князь победил братьев и занял престол

Ярослав Мудрый правил 37 лет. https://uahistory.com

Ярослав Мудрый 2 декабря 1015 занял в Киеве княжеский престол. Во время его правления Киевская Русь превратилась в могучее европейское государство.

Ярослав Мудрый взошел на киевский престол 1019-го после войны со своим братом князем Святополком Окаянным. Полоцкий князь Брячислав Изяславич заставил Ярослава отдать ему свои земли и назначить себя наместником в Киеве. Сам Ярослав правил из Новгорода. После смерти брата Мстислава, Ярослав захватил Псковское княжество своего младшего брата. Избавившись конкурентов переехал с двором в Киев.

Во время его правления Киевская Русь превратилась в могучее европейское государство. Построил Золотые ворота, Польскую ворота, Еврейские ворота, Георгиевский и Софийский собор. Создал библиотеку Софийского собора.

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Князь Ярослав вел успешные войны против литовских и финских племен, совершил неудачный поход в Византию. Заложил города Ярославль (современная Россия), Ярославль (современный Ярослав, Польша), Корсунь, Гьюрг (сейчас - Белая Церковь), Новгород-Северский. Заключил выгодные династические браки

Ярослав правил 37 лет. Его похоронили в Софийском соборе в Киеве. Мраморный саркофаг князя сохраняется до сих пор. После смерти Ярослава Мудрого остались пять сыновей, между которыми развернулась борьба за власть.

В кафедральном соборе французского города Реймс 19 мая 1051-го киевская княжна Анна Ярославна обвенчалась с королем Франции Генрихом И.