Кличко угощают пивом, пограничники закапывают столбы в Крыму - история независимой Украины в 29 снимках

Верховный Совет Украинской ССР 24 августа 1991 года принял Акт провозглашения независимости Украины. За него проголосовало абсолютное большинство депутатов.
"Исходя из смертельной опасности, нависшей над Украиной в связи с государственным переворотом в СССР 19 августа 1991 года, продолжая тысячелетнюю традицию государственного строительства в Украине, исходя из права на самоопределение, предусмотренного Уставом OOH и другими международно-правовыми документами, осуществляя Декларацию о Государственном суверенитете Украины, Верховный Совет Украинской Советской Социалистической Республики торжественно провозглашает независимость Украины и создание самостоятельного Украинского государства - Украины", - отметили в документе.
Предлагаем вспомнить, какие события происходили после принятия Акта провозглашения независимости Украины.
1991
А в Киеве приняли решение на месте бывшей Киево-Братской коллегии открыть Киево-Могилянскую академию.
1992
Еще в 1992 году Верховная Рада утвердила Украинский гимн, флаг и герб.
В Харькове по благословению Московского патриархата состоялся "архиерейский собор Украинской православной церкви". На нем осудили курс на отделение УПЦ от Русской православной церкви, митрополиту Филарету выразили недоверие. Новым Предстоятелем УПЦ избрали митрополита Владимира (Сабодана). Таким образом был зафиксирован раскол в украинском православии на УПЦ Киевского патриархата и УПЦ Московского патриархата.
1993
В том же году родились певицы Мария Яремчук в Черновцах, в закарпатском селе Буштино - Алина Паш, а в Дрогобыче Львовской области - Кристина Соловей.
Состоялся первый в истории Украины звонок по мобильному телефону. Леонид Кравчук пообщался с послом в Германии Иваном Писковым. Первой компанией на рынке мобильной связи стала компания UMC (Ukrainian Mobile Communications).
1994
1994 года в Москве обнародовали совместное заявление президента Украины Леонида Кравчука, президента США Билла Клинтона и президента России Бориса Ельцина о вывозе с украинской территории стратегического ядерного оружия и принципиального согласия РФ предоставить компенсацию. Это заявление фиксировала международные обязательства Украины получить безъядерный статус.
Состоялись первые в истории города прямые всеобщие выборы мэра Киева. Им стал бывший функционер компартии Леонид Косаковский.
В Одессе родилась украинская теннисистка Элина Свитолина - третья ракетка мира в рейтинге WTA в 2017, 2018 и 2019 годах
1995
В Днепропетровске - теперь Днепр, запустили метрополитен.
Украина получила членство в Совете Европы.
В Киеве умер писатель Олесь Гончар.
1996
Тогда же приняли Конституцию Украины.
Ввели национальную денежную единицу - гривну.
1997
Первая научная экспедиция с участием украинцев на антарктическую станцию "Фарадей" на острове Галиндез Аргентинского архипелага подняла украинский флаг. Станцию Украине в 1996 году передала Великобритания. Ее переименовали в "Академик Вернадский".
Тогда же состоялся полет Леонида Каденюка в космос на челноке "Колумбия".
1998
Борис Патон первым получил звание Герой Украины. Эту награду за несколько месяцев перед тем основал президент Леонид Кучма.
В США скончалась американская оперная певица украинского происхождения, исполнительница украинских народных и популярных песен 45-летняя Квитка Цисык.
1999
Мужиевский рудник на Закарпатье выдал золотополиметаллическую руду из которой произвели первый слиток золота высшей пробы весом 5 килограммов 721 грамм.
2000
В украинских школах ввели 12-балльную систему оценивания.
2001
В 2001 году во время переписи населения Украины насчитали 48,4 миллиона граждан.
2002
Тогда же 18-летний гроссмейстер из Горловки Руслан Пономарев стал чемпионом мира по шахматам
2003
В том же году парламент принял поправки в Закон "О связи", которыми вводился запрет на оплату входящих звонков.
2004
Состоялась Оранжевая революция, которую называют началом реального становления демократии в стране и формированием нового сознания граждан.
Награду лучшего футболиста Европы "Золотой мяч" получил Андрей Шевченко.
2005
На приватизационном конкурсе продали "Криворожсталь". Предприятие перешло под котроль индийского металлургического магната Лакшми Миттала.
2006
Начал работать первый в мире крымскотатарский телеканал.
2007
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Художник Иван Марчук вошел в список "100 гениев современности, живущих сегодня" британской газеты The Daily Telegraph.
2008
Вступление Украины во Всемирную торговую организацию
2009
Донецкий "Шахтер" выиграл Кубок УЕФА.
На Житомирщине задержали бывшего руководителя наружного наблюдения генерала милиции Алексея Пукача, которого разыскивали с 2000 года по обвинению в похищении и убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.
Умер писатель Павел Загребельный.
2010
43 человека погибло около города Марганец в результате столкновения на железнодорожном переезде автобуса "Богдан" и локомотива. Самая масштабная автоавария в истории независимой Украины.
Апелляционный суд города Киева признал, что советские деятели Сталин, Молотов, Каганович, Постышев, Косиор, Чубарь и Хатаевич совершили преступление геноцида украинского народа, предусмотренное Уголовным кодексом Украины.
2011
Виталий и Владимир Кличко стали обладателями всех чемпионских поясов в тяжеловесных категории профессионального бокса
Предстоятель Украинской греко-католической церкви кардинал Любомир Гузар ушел в отставку по состоянию здоровья, которую принял Папа Римский Бенедикт XVI. Избирательный Синод епископов УГКЦ избрал епископа Святослава Шевчука Верховным архиепископом Киево-Галицким, Главой Украинской греко-католической церкви.
2012
Верховная Рада приняла закон, запрещающий курить в общественных местах. Запрет распространяется на электронные сигареты и кальян.
2013
Перед Майданом состоялись антимилицейские протесты в поселке Врадиевка Николаевской области. Были вызваны групповым изнасилованием и покушением на убийство жительницы поселка Врадиевки Ирины Крашковой.
2014
Войска России аннексировали Крым и начали наступление на Донбассе.
Сергей Жадан получил премию ВВС в номинации "Лучшая книга десятилетия" за роман "Ворошиловград".
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В подконтрольной "ДНР" зоне между селами Грабово и Рассыпное Шахтерского района Донецкой области с российской зенитной системы "Бук" сбили самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 Амстердам - Куала-Лумпур. Погибли 298 человек
2015
Суд за пропаганду войны и насилия, другие многочисленные преступления запретил деятельность Коммунистической партии Украины
2016
Заработала зона свободной торговли с ЕС.
Украина во второй раз победила на Евровидении. Победу одержала Джамала - украинская певица крымскотатарского происхождения.
Международный уголовный суд (Гаагский трибунал) заявил, что "считает ситуацию в оккупированном Крыму равнозначной международном вооруженный конфликт между Украиной и Российской Федерацией", который начался не позднее 26 февраля 2014
2017
Украинцы получили право путешествовать в страны Европейского союза без виз. Ряд экспертов считает это одним из крупнейших достижений Украины за годы независимости.
Украинский школьник Николай Иванченко стал лучшим на одном из крупнейших научных конкурсов GENIUS, который проходил в США. Он представил изобретение, которое поможет очищать воду от разлитой нефти.
2018
Стокгольмский арбитраж обязал российскую компанию Газпром доплатить Нафтогаза Украины $4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по итогам двух арбитражных споров между компаниями Газпром должен заплатить Нафтогаза $2,56 млрд.
Украинец Александр Усик победил британца Тони Белью нокаутом в 8-м Райнд во время боя в Манчестере и защитил титул абсолютного чемпиона мира по боксу
Кабинет министров принял постановление о запрете оформлять паспорт гражданина Украины с использованием бланка в форме книжки. Отныне все паспорта должны изготовляться в форме ID-карты.
Умер диссидент и автор "Акта провозглашения независимости Украины" Левко Лукьяненко.
2019
Оболонский районный суд Киева объявил приговор бывшему президенту Украины Виктору Януковичу: он заочно был признан виновным в государственной измене и пособничестве в агрессивной войне и получил окончательное наказание в виде 13 лет лишения свободы.
Верховная Рада закрепила в Конституции курс Украины на ЕС и НАТО, "За" проголосовало 334 депутата.
Независимой Украине уже 29 лет. Но на самом деле значительно, значительно больше.
Наша страна не появилась "ниоткуда". Мы помним о борьбе украинских повстанцев, диссидентов и политзаключенных во времена СССР. О неудержимом стремлении к свободе и все попытки восстановления независимости. О "кровавых землях", на которые нашу страну превратили режим нацистского и коммунистического тоталитаризма. Помним о независимости 1917-1921 годов, без которой не было бы сегодняшней Украины. Помним об усилиях Кирилло-Мефодиевского братства в середине XIX века, о восстании Мазепы, о государственности Войска Запорожского XVII-XVIII веков. О Великом Княжестве Литовском, о Киевской Руси.
Наша страна не появилась "ниоткуда". Ее история - глубинная.
В этой истории главной ценностью была свобода. Стремление к свободе от принуждения, от насилия, от обиды достоинства. Свободы от "царя", "фюрера", "вождя", или "генсека". Украина дышит свободой. Это ее кислород.
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