Кличко угощают пивом, пограничники закапывают столбы в Крыму - история независимой Украины в 29 снимках

Верховный Совет Украинской ССР 24 августа 1991 года принял Акт провозглашения независимости Украины. За него проголосовало абсолютное большинство депутатов.

"Исходя из смертельной опасности, нависшей над Украиной в связи с государственным переворотом в СССР 19 августа 1991 года, продолжая тысячелетнюю традицию государственного строительства в Украине, исходя из права на самоопределение, предусмотренного Уставом OOH и другими международно-правовыми документами, осуществляя Декларацию о Государственном суверенитете Украины, Верховный Совет Украинской Советской Социалистической Республики торжественно провозглашает независимость Украины и создание самостоятельного Украинского государства - Украины", - отметили в документе.

Предлагаем вспомнить, какие события происходили после принятия Акта провозглашения независимости Украины.

1991

Автор: Укринформ 1 декабря 1991 года состоялся всеукраинский по вопросу: "Подтверждаете ли Вы Акт провозглашения независимости Украины?". В референдуме приняли участие 31,9 млн человек 84,18% населения Украины. Из них 90,32% проголосовали "За"

Тогда же в белорусской деревне Вискули, у Беловежской пущи, лидеры трех советских республик - России, Украины и Беларуси - Борис Ельцин, Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич - подписали соглашение, согласно которому Советский Союз прекратил существование как субъект международного права.

А в Киеве приняли решение на месте бывшей Киево-Братской коллегии открыть Киево-Могилянскую академию.

1992

Автор: Укринформ Президент Украинской Народной Республики в изгнании Николай Плавьюк передал полномочия и клейноды Президенту Украины Леониду Кравчуку

Еще в 1992 году Верховная Рада утвердила Украинский гимн, флаг и герб.

В Харькове по благословению Московского патриархата состоялся "архиерейский собор Украинской православной церкви". На нем осудили курс на отделение УПЦ от Русской православной церкви, митрополиту Филарету выразили недоверие. Новым Предстоятелем УПЦ избрали митрополита Владимира (Сабодана). Таким образом был зафиксирован раскол в украинском православии на УПЦ Киевского патриархата и УПЦ Московского патриархата.

1993

Автор: GettyImages У Софии Ротару вышли три CD-диска: "София Ротару", "Караван любви" и "Лаванда". Это самый плодотворный год в творчестве певицы. На фото - она перед концертом во дворце "Украина"

В том же году родились певицы Мария Яремчук в Черновцах, в закарпатском селе Буштино - Алина Паш, а в Дрогобыче Львовской области - Кристина Соловей.

Состоялся первый в истории Украины звонок по мобильному телефону. Леонид Кравчук пообщался с послом в Германии Иваном Писковым. Первой компанией на рынке мобильной связи стала компания UMC (Ukrainian Mobile Communications).

1994

Автор: znaj.ua. В 1994 на XVII зимних играх в Лиллехаммере 16-летняя Оксана Баюл (в центре), выступавшая в соревнованиях по одиночному фигурному катанию среди женщин, завоевала золотую олимпийскую медаль, первую в истории независимой Украины

1994 года в Москве обнародовали совместное заявление президента Украины Леонида Кравчука, президента США Билла Клинтона и президента России Бориса Ельцина о вывозе с украинской территории стратегического ядерного оружия и принципиального согласия РФ предоставить компенсацию. Это заявление фиксировала международные обязательства Украины получить безъядерный статус.

Состоялись первые в истории города прямые всеобщие выборы мэра Киева. Им стал бывший функционер компартии Леонид Косаковский.

В Одессе родилась украинская теннисистка Элина Свитолина - третья ракетка мира в рейтинге WTA в 2017, 2018 и 2019 годах

1995

Автор: antikor.com.ua. Похорон Патриарха Владимира в июле 1995 перерос в бойню. Верующим запретили хоронить его на территории Софиевского собора. Люди с драками прорывались сквозь кордоны милиции. Похоронили патриарха у стены, которой огорожена территория собора

В Днепропетровске - теперь Днепр, запустили метрополитен.

Украина получила членство в Совете Европы.

В Киеве умер писатель Олесь Гончар.

1996

Автор: GettyImages Работники госпиталя в Киеве встретились с английским принцем Чарльзом. В ходе визита в Украину он возложил венок в парке Вечной славы к могиле Неизвестного солдата, посетил дом престарелых и инвалидов. Затем наследник британского престола побывал в Севастополе, где посетил поля Балаклавской битвы и Британский крымский военный мемориал

Тогда же приняли Конституцию Украины.

Ввели национальную денежную единицу - гривну.

1997

Автор: kyivpastfuture.com.ua. 24 мая 1997-го в Киеве открылся первый в Украине ресторан McDonalds. Заведение располагалось возле станции метро "Лукьяновская".

Первая научная экспедиция с участием украинцев на антарктическую станцию ​​"Фарадей" на острове Галиндез Аргентинского архипелага подняла украинский флаг. Станцию ​​Украине в 1996 году передала Великобритания. Ее переименовали в "Академик Вернадский".

Тогда же состоялся полет Леонида Каденюка в космос на челноке "Колумбия".

1998

Автор: GettyImages Боксеры Виталий и Владимир Кличко посетили своих родителей Надежду и Владимира Кличко 27 октября 1998 года в Киеве. К тому времени Виталий Кличко был шестикратным чемпионом мира по кикбоксингу. В следующем году стал чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBO. В 2004-м получил звание Герой Украины. Владимир Кличко был олимпийским чемпионом в 1996 году

Борис Патон первым получил звание Герой Украины. Эту награду за несколько месяцев перед тем основал президент Леонид Кучма.

В США скончалась американская оперная певица украинского происхождения, исполнительница украинских народных и популярных песен 45-летняя Квитка Цисык.

1999

Автор: espreso.tv В автоаварии возле Борисполя погиб лидер Народного Руха Украины Вячеслав Черновол

Мужиевский рудник на Закарпатье выдал золотополиметаллическую руду из которой произвели первый слиток золота высшей пробы весом 5 килограммов 721 грамм.

2000

Автор: calendarium.com.ua Президент Леонид Кучма и премьер-министр Виктор Ющенко берут участие в отключение последнего реактора на Чернобыльской атомной электростанции. Предприятие начали выводить из эксплуатации

В Киеве исчез украинский журналист Георгий Гонгадзе. Это событие, наряду с обнародованием обвинений о возможной причастности власти к судьбе журналиста, стало причиной самого масштабного политического кризиса в Украине за последние 10 лет.

В украинских школах ввели 12-балльную систему оценивания.

2001

Автор: GettyImages Папа римський Иоан Павел ІІ посетил Україну

В 2001 году во время переписи населения Украины насчитали 48,4 миллиона граждан.

2002

Автор: tsn.ua На военном аэродроме Скнилов во Львове во время авиашоу произошла катастрофа - на зрителей упал истребитель Су-27. Погибло 77 человек

Тогда же 18-летний гроссмейстер из Горловки Руслан Пономарев стал чемпионом мира по шахматам

2003

Автор: peremogi.livejournal.com В сентябре 2003-го между Россией и Украиной произошел конфликт за остров Тузла в Керченском проливе возле Крыма. Россияне начали к нему насыпать дамбу от своего берега. Украинцы добились прекращения работ

В том же году парламент принял поправки в Закон "О связи", которыми вводился запрет на оплату входящих звонков.

2004

Автор: fashion-diplomacy.com Певица Руслана с песней "Дикие танцы" победила на музыкальном конкурсе Евровидение

Состоялась Оранжевая революция, которую называют началом реального становления демократии в стране и формированием нового сознания граждан.

Награду лучшего футболиста Европы "Золотой мяч" получил Андрей Шевченко.

2005

Автор: tsn.ua Впервые в истории высшую награду Каннского международного кинофестиваля получил представитель Украины Игорь Стрембицкий за десятиминутный документальный фильм "Путники"

На приватизационном конкурсе продали "Криворожсталь". Предприятие перешло под котроль индийского металлургического магната Лакшми Миттала.

2006

Автор: uateka.com Сборная Украины по футбору впервые выступила на чемпионате мира, дошла до четвертьфинала

24 августа 2006-го представители пяти православных церквей прочитали первую совместную молитву за Украину в Софийском соборе.

Начал работать первый в мире крымскотатарский телеканал.

2007

Автор: Укринформ В подземных выработках шахты имени Засядько в Донбассе произошли взрывы, которые унесли жизни 106 горняков, 66 госпитализированы. На фото шахтера Сергея Щербака в травматологии Донецкой областной больницы посещают родственники. Мужчину изуродовало 1 декабря

Конституционный суд Украины обнародовал решение об обязательном дублировании иностранных фильмов на украинский язык.

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Художник Иван Марчук вошел в список "100 гениев современности, живущих сегодня" британской газеты The Daily Telegraph.

2008

Автор: orthodoxy.org.ua В Украине при участии президента Виктора Ющенко прошли масштабные мероприятия по чествованию памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов. В Киеве открыли Мемориал памяти жертв Голодоморов. Памятники памяти поставили в Одессе и Виннице.

Впервые состоялось внешнее независимое оценивание (ВНО) школьников, которое заменило вступительные экзамены в вузы.

Вступление Украины во Всемирную торговую организацию

2009

Автор: ridus.ru Самолет Ан-225 «Мрия» попал в Книгу рекордов Гиннеса после того, как перевез моногруз весом 188 тонн

Донецкий "Шахтер" выиграл Кубок УЕФА.

На Житомирщине задержали бывшего руководителя наружного наблюдения генерала милиции Алексея Пукача, которого разыскивали с 2000 года по обвинению в похищении и убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

Умер писатель Павел Загребельный.

2010

Автор: wikipedia.org Впервые состоялся Одесский международный кинофестиваль

43 человека погибло около города Марганец в результате столкновения на железнодорожном переезде автобуса "Богдан" и локомотива. Самая масштабная автоавария в истории независимой Украины.

Апелляционный суд города Киева признал, что советские деятели Сталин, Молотов, Каганович, Постышев, Косиор, Чубарь и Хатаевич совершили преступление геноцида украинского народа, предусмотренное Уголовным кодексом Украины.

2011

Автор: telegraf.in.ua В Украине в первый рейс по маршруту Харьков-Киев отправился скоростной поезд, рассчитанный на движение со скоростью до 160 километров в час, производства Крюковского вагоностроительного завода

Виталий и Владимир Кличко стали обладателями всех чемпионских поясов в тяжеловесных категории профессионального бокса

Предстоятель Украинской греко-католической церкви кардинал Любомир Гузар ушел в отставку по состоянию здоровья, которую принял Папа Римский Бенедикт XVI. Избирательный Синод епископов УГКЦ избрал епископа Святослава Шевчука Верховным архиепископом Киево-Галицким, Главой Украинской греко-католической церкви.

2012

Автор: Ольга Каменева В Украине и Польше состоялся чемпионат по футболу "Евро-2012"

Верховная Рада приняла закон, запрещающий курить в общественных местах. Запрет распространяется на электронные сигареты и кальян.

2013

Автор: Сергей Старостенко Евромайдан

Перед Майданом состоялись антимилицейские протесты в поселке Врадиевка Николаевской области. Были вызваны групповым изнасилованием и покушением на убийство жительницы поселка Врадиевки Ирины Крашковой.

2014

Автор: Reuters Революция Чести

Войска России аннексировали Крым и начали наступление на Донбассе.

Сергей Жадан получил премию ВВС в номинации "Лучшая книга десятилетия" за роман "Ворошиловград".

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В подконтрольной "ДНР" зоне между селами Грабово и Рассыпное Шахтерского района Донецкой области с российской зенитной системы "Бук" сбили самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 Амстердам - ​​Куала-Лумпур. Погибли 298 человек

2015

Автор: Арсен Аваков/Facebook Крупный пожар на нефтебазе «БРСМ-Нафта» в Васильковском районе Киевской области. Пожар закончился только когда нефтепродукты полностью выгорели. В результате пожара, который длился более недели, погибли шесть человек, четверо из них - спасатели

Верховная Рада Украины признала Россию страной-агрессором, а самопровозглашенные ДНР и ЛНР - террористическими организациями.

Суд за пропаганду войны и насилия, другие многочисленные преступления запретил деятельность Коммунистической партии Украины

2016

Автор: 24tv.ua 25 мая 2016 года гражданка Украины, член украинского парламента и член делегации Украины в ПАСЕ Надежда Савченко вернулась в Украину после 709 дней российского плена

Заработала зона свободной торговли с ЕС.

Украина во второй раз победила на Евровидении. Победу одержала Джамала - украинская певица крымскотатарского происхождения.

Международный уголовный суд (Гаагский трибунал) заявил, что "считает ситуацию в оккупированном Крыму равнозначной международном вооруженный конфликт между Украиной и Российской Федерацией", который начался не позднее 26 февраля 2014

2017

Автор: tsn.ua В городе Балаклея Харьковской области взорвался один из крупнейших в Украине складов боеприпасов. За время независимости взрывы происходили на подобных объектах в Новобогдановке Запорожской области, Калиновка Винницкой области, в Ичнянском районе Черниговской области

Украинцы получили право путешествовать в страны Европейского союза без виз. Ряд экспертов считает это одним из крупнейших достижений Украины за годы независимости.

Украинский школьник Николай Иванченко стал лучшим на одном из крупнейших научных конкурсов GENIUS, который проходил в США. Он представил изобретение, которое поможет очищать воду от разлитой нефти.

2018

Автор: rferl.org Объявлен убитым в Киеве российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко (в центре). На следующий день СБУ и ГПУ заявили, что эта информация была заведомо ложной, что позволило задержать заказчика убийства, который действовал в интересах российских спецслужб. Тогда же получить список 47 работников СМИ - потенциальных жертв российских спецслужб

Стокгольмский арбитраж обязал российскую компанию Газпром доплатить Нафтогаза Украины $4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по итогам двух арбитражных споров между компаниями Газпром должен заплатить Нафтогаза $2,56 млрд.

Украинец Александр Усик победил британца Тони Белью нокаутом в 8-м Райнд во время боя в Манчестере и защитил титул абсолютного чемпиона мира по боксу

Кабинет министров принял постановление о запрете оформлять паспорт гражданина Украины с использованием бланка в форме книжки. Отныне все паспорта должны изготовляться в форме ID-карты.

Умер диссидент и автор "Акта провозглашения независимости Украины" Левко Лукьяненко.

2019

Автор: gazeta-misto.te.ua Создали поместную Церковь Украины, которая получила Томос об автокефалии от Вселенского патриархата. Митрополитом новой церкви выбрали Епифания

Оболонский районный суд Киева объявил приговор бывшему президенту Украины Виктору Януковичу: он заочно был признан виновным в государственной измене и пособничестве в агрессивной войне и получил окончательное наказание в виде 13 лет лишения свободы.

Верховная Рада закрепила в Конституции курс Украины на ЕС и НАТО, "За" проголосовало 334 депутата.

Независимой Украине уже 29 лет. Но на самом деле значительно, значительно больше. Наша страна не появилась "ниоткуда". Мы помним о борьбе украинских повстанцев, диссидентов и политзаключенных во времена СССР. О неудержимом стремлении к свободе и все попытки восстановления независимости. О "кровавых землях", на которые нашу страну превратили режим нацистского и коммунистического тоталитаризма. Помним о независимости 1917-1921 годов, без которой не было бы сегодняшней Украины. Помним об усилиях Кирилло-Мефодиевского братства в середине XIX века, о восстании Мазепы, о государственности Войска Запорожского XVII-XVIII веков. О Великом Княжестве Литовском, о Киевской Руси. Наша страна не появилась "ниоткуда". Ее история - глубинная. В этой истории главной ценностью была свобода. Стремление к свободе от принуждения, от насилия, от обиды достоинства. Свободы от "царя", "фюрера", "вождя", или "генсека". Украина дышит свободой. Это ее кислород.