Время зрелости. Обращение Инициативной группы "Первого декабря"

Группа "Первого декабря" опубликовала обращение к украинскому народу. Фото: Радио Свобода

Независимой Украине уже 29 лет. Но на самом деле значительно, значительно больше.

Наша страна не появилась "ниоткуда". Мы помним о борьбе украинских повстанцев, диссидентов и политзаключенных во времена СССР. О неудержимом стремлении к свободе и все попытки восстановления независимости. О "кровавых землях", на которые нашу страну превратили режим нацистского и коммунистического тоталитаризма. Помним о независимости 1917-1921 годов, без которой не было бы сегодняшней Украины. Помним об усилиях Кирилло-Мефодиевского братства в середине XIX века, о восстании Мазепы, о государственности Войска Запорожского XVII-XVIII веков. О Великом Княжестве Литовском, о Киевской Руси.

Наша страна не появилась "ниоткуда". Ее история - глубинная.

В этой истории главной ценностью была свобода. Стремление к свободе от принуждения, от насилия, от обиды достоинства. Свободы от "царя", "фюрера", "вождя", или "генсека". Украина дышит свободой. Это ее кислород.

Украина дышит свободой. Это ее кислород

Но каждая ценность имеет свою тень. Тень нашей свободы - наш анархизм. Мы не хотим никому подчиняться - но часто не хотим никого слушать. Мы не хотим приказов - но часто не хотим советов. Мы не хотим муштры - но часто не хотим объединения и командного действия.

Свобода без ответственности - это анархия. Ответственность без свободы - это рабство.

Свобода является нашей большой силой, анархизм в результате безответственности является нашей большой слабостью. "Темным боком" нашего месяца.

Независимость - это необходимое, но недостаточное условие для подлинной самостоятельности, демократии, военной силы, экономического благосостояния.

В последнее время в нашем обществе усиливаются эти анархические тенденции. Сообщества раскалываются и мельчают. Ненависть к тем, кто вчера стоял с тобой по одну сторону баррикады, становится слишком распространенной эмоцией. У нас много лидеров - но мало командных игроков. Много атаманов - но мало тех, кто имеет чувство сообщества. Мы не подбираем слов - и употребляем слово "враг" там, где можно было бы ограничиться "оппонентом".

Но ненависть и раскол - это слабость. А украинцы слабые только тогда, когда сами себя разрушают.

Украинцы слабые только тогда, когда сами себя разрушают

Стремление к свободе - это наше большое здоровье; анархизм - это наша большая болезнь. Украинское общество не является "турецкой галерой", оно является стаей казацких чаек. Но большая задача в том, чтобы эти чайки не расплылись кто куда. Чтобы они, несмотря на различия, действовали совместно, когда этого требует история.

В этот День Независимости мы обращаемся к украинскому обществу с призывом осознать угрозу раздора и преодолеть эти разъединительные тенденции. Наш враг - в Кремле; он действует как извне, так и через откровенно пророссийские силы внутри Украины. Но не стоит искать его среди своих сестер и братьев, или даже среди своих оппонентов. Защита своего государства, создание мощной современной армии и построение европейского государства на принципах верховенства права и человеческого достоинства является нашим главным приоритетом и значительно важнее, чем тактические различия взглядов и интересов.

Нашим распрям мы можем противопоставить только общую ответственность: за свою жизнь, за будущее своих детей и внуков, за свой народ и за свою страну.

Независимой Украине уже 29 лет. Но на самом деле значительно, значительно больше. Эта история может научить нас не повторять прежних ошибок. Украинцы умеют быть не только анархическими - но и солидарными. Наши Майданы нас этого научили.

С Днем Независимости!

Слава Украине!

Александра Гнатюк, Владимир Ермоленко, Евгений Захаров, Иосиф Зисельс, Игорь Козловский, Мирослав Маринович, Игорь Юхновский, Ярослав Яцкив.