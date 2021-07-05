Киевский митрополит подписал унию с католиками

Флорентийскую унию заключили в 1439 году Иллюстрация: donskoi.org

5 июля 1439 года на Флорентийском соборе Киевский митрополит Исидор подписал унию об объединении православной и католической Церквей. Московия унии не признала, что привело к расколу митрополии.

XVII Вселенский собор католической церкви созвал в 1431 году Папа Римский Евгений IV. Проходил в разных городах с перерывами до 1445 года. На соборе стремились преодолеть догматические разногласия между православной и католической церквями и прийти к согласию. Церковь Руси на соборе представлял митрополит Исидор, который приехал со своей резиденции в Москве.

Идею унии большинство поддерживало не только по религиозным мотивам. Византийский император Иоанн VIII Палеолог надеялся с ее помощью остановить угрозу от турок, что надвигались на границы его государства. Наконец по Флорентийской унии православные признали превосходство Папы Римского, согласились принять католические догмы, но с сохранением восточного обряда.

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Против унии непосредственно на соборе выступил лишь митрополит Марк Эфесский, а вернувшись в Москву митрополит Исидор натолкнулся на сопротивление московского духовенства и великого князя Василия II. Митрополит решил оставить Москву и перебрался в Рим. Позже на религиозной поприще разгорелся военный конфликт между Московией и Новгородской республикой. Произошел раскол Киевской митрополии на Руськую и самопровозглашенную Московскую, митрополитом которой стал Феодосий (Бивальцев)

Для Руськой же митрополии условия Флорентийской унии стали основанием для заключения будущей Брестской унии.

В 1054 году римский папа Лев IX послал в Константинополь своих послов-легатов во главе с кардиналом Гумбертом для разрешения конфликта, начало которому было положено закрытием в 1053 году латинских церквей в Константинополе. Однако найти путь к примирению не удалось. 16 июля 1054 года в соборе Святой Софии папские легаты объявили о низложении Константинопольского патриарха Михаила Кирулария и его отлучении от Церкви. В ответ на это 20 июля патриарх предал анафеме папу и его легатов. Это послужило расколу Христианской Церкви, в результате которого окончательно обособились: римско-католическая церковь на Западе и православная на Востоке. Церковный раскол не преодолён до сих пор, хотя в 1965 году по решению римского папы и константинопольского патриарха взаимные проклятия были сняты.