Киевский князь убил братьев и занял престол

Святополк Окаянный коварно убил брата Глеба и Бориса. Художник В.Шереметьев

В борьбе за киевский престол князь Святополк Окаянный 5 сентября 1015-го убил брата Глеба. В июле убил и на 17 лет молодшего брата Бориса.

Отец Владимир Святославич разделил государство на уделы между 13 сыновьями. Старший Святополк решил избавиться от конкурентов. По рассказу "Повести временных лет" Святополка родила гречанка, вдова киевского князя Ярополка I, взятая в наложницы его братом Владимиром. Владимир считал его своим законным сыном и дал ему удел в Турове. После смерти Владимира Святополк оказался ближе всех других братьев в Киеве и без особого труда поступил на престол. Его поддержал и народ и бояре.

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Двое сыновей - Борис и Глеб - были детьми от церковного брака Владимира. Глеб в 1013 году стал князем муромским. Святополк Окаянный вызвал Глеба в Киев, будто к отцу, который заболел. На самом деле в то время Владимир Великий уже умер, а Святополк хотел избавиться конкурентов. У реки Альта недалеко от современного Борисполя нанятые бояре закалывают Бориса. В сентябре убивают и Глеба.

Кроме Бориса и Глеба от рук Святополка погиб еще один брат - Святослав. Его с семью сыновьями зарубили, когда он прятался в Карпатах. Средний брат Ярослав победил Святополка и объявил братьев святыми - первыми в истории христианства на Руси. В 1071 году Глеба и Бориса канонизирована русская церковь. Они стали одними из первых русских святых.

Киевский князь Святослав Храбрый одержал победу 3 июля 964-го над войском Хазарского каганата. Единственный сын киевского князя Игоря и княгини Ольги проводил активную внешнюю политику, значительно расширив территорию Русского государства.