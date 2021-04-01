Казнили выдающегося теоретика украинского танца

В Киеве расстреляли известного украинского композитора, дирижера и хореографа, что первым описал теорию украинского народного танца - Василия Верховинца (Костива). Против украинского деятеля культуры сфабриковали материалы с обвинениями в антисоветской деятельности.

Выездная сессия Военной коллегии Верховного Суда СССР 10 апреля 1938-го осудила Верховинца к расстрелу.

Приговор приведен в исполнение в Киеве на следующий день, 11 апреля.

Фото: Ольга Стенько

Родился Василий Костив 5 января 1880 в селе Мизунь на Ивано-Франковщине в бедной сельской семье. После окончания школы и обучение в учительской семинарии города Самбора, в 1899 году начинает учительствовать в сельских школах. Учит детей пению. Имея хорошо поставленный голос - лирический тенор - и актерский талант, приобщается к "Русько-народному театру". Там его и замечает корифей украинского бытового театра, режиссер Николай Садовский.

По приглашению Садовского, в 1906 году Василий Костов переезжает в Полтаву, где становится участником новой театральной труппы - первого украинского стационарного театра. Для сцены Садовский придумывает Костива звучный псевдоним - Верховинец. В театре Василий знакомится с блестящей актрисой-травести Евдокией Судьбой (Волошко), которая становится его женой.

Автор: zmist.pl.ua Фото Василия Верховинца с женой из экспозиции музея "Музыкальная Полтавщина" в Полтавском колледже искусств имени Николая Лысенко

С 1907 года театр переезжает в Киев. Верховинец покоряет публику блестящей актерской игрой, одновременно все больше уделяет внимания работе хормейстера и дирижера. Параллельно успешно заканчивает теоретический класс школы Николая Лысенко под руководством профессора Любомирского.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лесь Курбас учился в двух університетах

В театре Садовского Василий Верховинец раскрывает свой талант хореографа. Большим успехом становится его хореографические постановки к опере Лысенко "Энеида", премьера которой происходит 23 ноября 1910. Особенно заинтересовали зрителя веснянки карфагенянок и гопак на Олимпе в постановке Верховинця.

Также в историю вошел танец молодежи возле корчмы, поставленный им для драмы Ивана Франко "Украденное счастье" в марте 1912 года. Исключительный успех у зрителя имели и поставлены Василием Николаевич обрядовые "хоры веснянок" "в пьесе" Маруся Богуславка ".

Автор: uinp.gov.ua Фото Василия Верховинца с автографом из экспозиции музея "Музыкальная Полтавщина" в Полтавском колледже искусств имени Николая Лысенко

"До Верховинца, никто таким образом столь подробно не фиксировал обрядовую жизнь украинцев - описывали, но не записывали. Он был первым, кто очень подробно записал традиционные украинские танцы. И впоследствии достоверную стилизацию под них начал ставить на сцене. При его участии, сцена свадьбы не просто игралась схематично, а выполнялась с достоверными деталями. Путешествуя по Украине, Василий Верховинец записывал украинские танцы, много записал именно на Полтавщине", - рассказывает старший научный сотрудник Полтавского краеведческого музея Наталья Кузьменко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Основали крупнейший украинский профессиональный хор

Он подробно записал танцы "Роман", "Василиха", "Рыбка" и "Шевчик". А также "Гопак", который впоследствии сделал знаменитым на весь мир. Также Василий Николаевич записал украинскую свадьбу.

"Василий Верховинец очень заинтересовался самой театрализованностью украинских ритуалов и обрядов. Прежде всего его заинтересовала украинская свадьба, как некая квинтэссенция всего украинского характера в его творческом выражении. В частности, его пригласил к своим родителям Михаил Щербаковский, и Верховинец записал весь обряд украинской свадьбы. Описал каждый движение, с музыкой и песнями. От каждой отдельной части обряда - более 100 различных частей ", - рассказывает сотрудница музея.

Автор: uinp.gov.ua Записи Василия Верховинца представлены в экспозиции музея "Музыкальная Полтавщина" в Полтавском колледже искусств имени Николая Лысенко

Первой научной работой Василия Верховинца стала книга "Украинская свадьба", вышедшая в 1912 году. Второй труд "Украинские танцы" вышел в 1913-м. Работая над созданием концепции профессионального украинского национального балета, свои научные поиски Верховинец излагает в книге "Теория украинского народного танца", который выходит в 1919 году. Книга выдержала 5 переизданий. Это было первое подробное научное исследование принципа построения украинской народной хореографии.

Возглавив в 1918 году Украинский народный хор в Полтаве, Верховинец преподает в музыкально-драматическом институте, в 1927-28 годах руководит хором в Харьковском драматическом театре. И в 1929 году основывает Харьковский академический театр музыкальной комедии.

Автор: uinp.gov.ua Украинский народный хор в Полтаве

"В это время Верховинец ищет новые способы реализации своих знаний и того, что он нашел в традициях украинского народа. Он составляет новые танцы, возникает идея создания уникального, как в то время, ансамбля. Поэтому в Полтаве в 1930 году вместе с женой создают новый коллектив - женской хоровой ансамбль. По моде того времени получает название "Жинхоранс". женщины, одетые в стилизованные костюмы, пели народные песни. Но Верховинец придумал движения, которые выполняли женщины, иллюстрируя слова песни. Это были взвешенные, а не резкие движения. Но на то время было просто передовым, потому что никто до такого еще не додумался ", - рассказывает Наталья Кузьменко.

"Жинхоранс" быстро приобретает огромную популярность в СССР и становится образцовым, много гастролирует.

Автор: uinp.gov.ua Женский хоровой коллектив "Женхоранс"

Когда СССР приглашают к участию в Первом международном фестивале народного танца, оказывается, что лучшим специалистом в этой области является Василий Верховинец, а самыми яркими достижениями могут похвастаться лишь коллективы УССР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В свободный доступ выложили документы расстрелянного писателя

Фестиваль проходит в Лондоне в 1935-м. Коллективы оперных театров из Киева и Харькова готовит Верховинец. Мальчишник триколинною "Гопак" выполнялся в очень быстром темпе, похожем на вихрь. Это спрчинило настоящий фурор - еще до окончания танца зал загремел аплодисментами, а зрители вскочили на ноги.

"Все это было ново для нас. Танцоры из Украины выполнили" Гопак "с таким профессиональным мастерством, которые потрясли публику, разожгли ее энтузиазм", - пишет "Таймс" от 18 июля 1935 м.

Василия Верховинца считают "отцом" трехколинною гопака. Чтобы гармонизировать боевой казацкий танец, он также ввел в гопак женскую партию.

Автор: Ольга Стенько Пианино Василия Верховинца экспонируется в посвященном "Расстрелянному возрождению" зале Полтавского краеведческого музея

Однако, огромный успех по всему СССР и далеко за его пределами не спасли Василия Верховинца. Известного популяризатора украинской культуры советская власть считала угрозой государственному строю.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Основателя нового жанра украинской литературы расстреляли

В течение 1927-1937 годов его трижды арестовывали в "Деле СВУ". Так называемая "Союз освобождения Украины" в действительности не существовало. Эту "антисоветскую организацию" придумала власть СССР, чтобы дискредитировать ведущих деятелей украинской культуры и науки, духовных и общественных лидеров в рамках централизованной политики геноцида украинской нации.

Верховинца задерживали и допрашивали по вымышленным обвинениям в шпионаже в пользу Польши, участия в националистической контрреволюционной группе, организации восстания против советской власти. Последний раз арестовали в Киеве 23 декабря 1937 года. После многочисленных длительных и тяжелых допросов и пыток Верховинец признается, что в 1919 году в Полтаве был членом националистической организации и готовил революционный антисоветское выступление. Такое признание в те время означало смертный приговор.

После расстрела Василия Верховинца его жену Евдокию Волошину сослали в Казахстан, где она пробыла до 1944 года. Вернулась в Полтаву, где прожила до смерти в 1988 году. 5 апреля 1958 Верховный суд СССР посмертно реабилитировал Василия Верховинца. Такое решение было принято после того, как 7 июля 1957-го Союз композиторов Украины обратилась к военному прокурору с просьбой реабилитации композитора.