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воскресенье, 03 октября 2021 08:20

Казаки и поляки победили турок

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Казаки и поляки победили турок
На картине воспроизведена битва войск Речи Посполитой и Османской империи 1621

В битве под Хотином, сейчас центр Хотинской городской общины Днестровского района Черновицкой области, 3 октября 1621-го казацкое войско под предводительством Петра Сагайдачного вместе с польским победило почти стотысячную турецкую армию.

После поражения польских войск под Цецорой 1620-го и татарского нападения на Подолье султан Осман II заключил план завоевания Украины, Польши, а впоследствии и Центральной Европы.

Поражение в Хотинской битве разрушила эти планы. 2 сентября здесь началась схватка между войсками Речи Посполитой и Османской империи. Бой длился 4 недели. В битве под Хотином силы были неравны: против 460 тыс. армии султана король выставил 72,5 тыс. Из них - 40 тыс. казаков.

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В бою участвовали казаки под командованием кошевого атамана Петра Конашевича-Сагайдачного. Осман ІІ потерял 30 тыс. убитыми. Битва закончилась поражением армии султана. Он был вынужден подписать Хотинской мирное соглашение, оно завершило 2-летнюю польско-турецкую войну и остановило османское завоевание. Мирное соглашение устанавливало границу по Днестру. Речь Посполитая обязывалась предотвращать набеги запорожцев на турецкие владения.

Последствия Хотинской битвы имели большое международное значение. Эта битва заставила Османскую империю отказаться от планов завоевания Европы. В Османской империи, экспедиция была объявлена ​​успешной, потому что империя сохранила контроль на Молдовой.

В честь Хотинской битвы Папа Григорий XV и Папа Урбан VIII за мужество войска посвятили день памяти - 10 октября и католическая церковь отправляла в этот день специальную службу.

Казацко-московские силы 17 июля 1696 взяли турецкую крепость Азов - на левом берегу реки Дон, в 8 км от впадения ее в море.16 июля завершены подготовительные работы осады Азова. 17 июля 1500 донских и часть запорожских казаков самовольно ворвались в крепость и засели в двух бастионах. 19 июля после длительных артиллерийских обстрелов, гарнизон Азова сдался.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
03
октября

Казаки и поляки победили турок

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