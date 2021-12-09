Казак стал правителем Молдавии

Иван Пидкова при поддержке народа объявил себя хозяином Молдавии. Фото: https://indragop.org.ua

В Яссах – столице Молдовы, 13 декабря 1577 года местные бояре во главе с Петром Кривым официально объявили Ивана Подкову хозяином Молдавского княжества. Казак выгнал ставленника турецкого хана Петра Кульгавого.

Казак Иван Подкова участвовал в морских походах, нанес поражение татарам под Очаковом и Кафой. В начале ноября 1577-го вместе с гетманом Яковом Шахом вторгся в Молдову. Сбросил с престола ставленника турецкого хана Петра Кульгавого, объявил себя хозяином.

"Был настолько сильным, что когда воткнул талер в деревянную стену, то его надо было вырубать. Взяв за заднее колесо, он остановил повозку, запряженную шестью лошадьми. Взяв в руки волевой рог, пробил им ворота", - говорится в народном предании о Подкове.

Подкова правил Молдавией год. Главные посты в государстве предоставил своим приспешникам. Боярин Василий Болтан стал его первым заместителем — логофетом. Руководил денежными средствами, почтой и государственной печатью. Казак Чапа получил должность маршалка, шляхтич Копицкий – баркулаба, Бурла – молдавского гетмана, а Стефан – писаря. Запорожскому атаману Якову Шаху поручил присматривать за всем грецким людом.

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Гетман освободил всех заключённых в Яссах. Султан Мурад III приказал силистрийскому паше и трансильванскому воеводе отвоевать Молдавию. Казаки разбили их войско. Петр Хромой и турецкий султан Мурад III обратились за помощью к польскому королю Стефану Баторию. Подкова оставил Молдову и заехал в Варшаву, чтобы помириться с Баторием. Король приказал схватить гостя.

Ивана Пидкову привезли во Львов на казнь. Опасаясь народных беспорядков, король уехал на рассвете на охоту на два дня. Палач одним ударом отрубил голову казаку. Королевский чиновник поднял ее и показал собравшимся. В этот момент рухнул передстенок ратуши. На него вылезло слишком много людей, чтобы лучше увидеть момент казни. Друзья Пидковы забрали тело и пришили голову. В зеленом гробу отвезли в Канев.

Гетман Богдан Хмельницкий и король Речи Посполитой Ян II Казимир заключили Зборовское соглашение 8 августа 1649-го. За ней Польша впервые признала украинское государство. Соглашение явилось следствием Зборовской битвы 6 августа. Казаки одержали в нем победу, но окончательно разбить поляков не смогли. Крымский хан, являвшийся союзником гетмана, не имел интереса в усилении украинского казачества. Добившись своих целей – ослабления Речи Посполитой и казаков, татары заключили соглашение с поляками. Отступили с поля боя, за что получили разрешение грабить поселения и захватывать пленников на пути в Крым.

