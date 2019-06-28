Карманники оккупировали знаменитый мост

Тауэрский мост. Фото: london.zagranitsa.com

Тауэрский мост - разводной мост в центре Лондона над рекой Темзой открыли 30 июня 1894 года. Это знаменитый мост Лондона, один из символов города. Свое название мост получил благодаря соседству с Лондонский Тауэром. Открыли его принц Уэльский Эдуард и его жена принцесса Александра.

Решение о строительстве моста было принято, потому что во второй половине 19 века стал развиваться восточный район Лондон и жителям его стало неудобно перебираться на другой берег реки. В 1876 специально созданный комитет принял решение построить новый мост к востоку от Лондонского. Мост должен был быть разводной, чтобы пропускать большие корабли. Был объявлен конкурс проектов, с полсотни которых победил проект Горация Джонса. Произошло это только в 1884 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Перед убийством наследника престола Гаврило Принцип выпил кофе

Строительство моста началось 21 июня 1886 года, а закончили через 8 лет. Особенностями конструкции моста стали разводные пролеты и высотные пешеходные галереи. Вскоре после открытия пешеходные галереи моста получили дурную славу - здесь часто собирались карманники. В связи с этим в 1910 году галереи закрыли для посетителей. Открыли их заново только в 1982 году.

Внутри моста, в пешеходных галереях, находится музей, посвященный его истории. В нем можно увидеть настоящие, но не действующие сейчас механизмы, управляющие движением разводного моста.

В боснийской столице Сараево 19-летний студент Гаврила Принцип 28 июня 1914 трижды выстрелил в наследника австрийского престола Франца Фердинанда и его жену Софию. Убийство стало поводом для начала Первой мировой войны.