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среда, 10 марта 2021 14:01

Кармалюк боролся с панами 23 года

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10 марта 1787 года в подольском селе Головчинцы - сегодня село Кармалюково в Винницкой области - родился Устим Кармалюк в семье крепостного. Он был предводителем крестьянского движения в 1813-1835 годах. Его прозвали благородным разбойником и украинским национальным героем, который защищал крепостных от произвола господ. Восстание, в котором участвовали около 20 тыс. крестьян, охватило все Подолье и смежные с ним районы Бессарабии, Волыни и Киевщины. Осуществили более 1 тыс. нападений на имения помещиков.

В 17 лет Кармалюка забрали во двор помещика Пигловского, где он работал дворником. 1806 года его 1-й женой стала Евдокия Ясишина, с которой он воспитывал сына Ивана и дочь Настю. Через 3 года женщина умерла. Еще через 2 года женился во 2-й раз с крепостной Марией Щербой, которая родила мужу 3 сыновей: Остапа, Ивана и Тараса.

Устим был непокорным и откровенно упрекал помещику за тяжелые условия труда. 1811-го Кармалюк сбежал из-под стражи, куда его отправили за то, что крепостной не позволял управлять собой. Когда ему исполнилось 25 лет, Пигловский отдал его в царскую армию на 25-летнюю службу.

Автор: jyvopys.com
  Устим Кармелюк был непокорным и упрекал пану за тяжелые условия труда
Устим Кармелюк был непокорным и упрекал пану за тяжелые условия труда

В начале 1813-го дезертировал из 4-го уланского полка, который находился в Каменце-Подольском, и вернулся на родину. Сбежал вместе с Даниилом Хроном, который на протяжении последующих лет был его сообщником. Устим возглавил отряд крестьян и военных-дезертиров, которые нападали на имения панов, забирали у них имущество и раздавали обездоленным крестьянам.

Весной 1814-го Кармалюка поймали и приговорили к 500 ударам шпицрутенами. После этого отправили в крымский штрафной батальон. Ему удалось сбежать из-под стражи по дороге в Крым. В том же году Кармалюк возглавил восстание крестьян против дворянства, которые развернулись в Литинском, Летичевском и Ольгопольском уездах.

1817 года Кармалюка схватили жандармы. Он был приговорен к смертной казни. Впоследствии ее изменили на 25 ударов плетью, клеймением лица "указными знаками" и ссылкой в ​​Сибирь на 10-летние каторги. Во время этапирования он сбежал из Вятской тюрьме.

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Весной 1819-го вернулся на Подолье, где продолжил борьбу с панами. Кармалюк хотел перебраться в Бессарабию. Его жена Мария не одобрила этот план, поэтому он остался.

К поимке предводителя восстания приобщается местная шляхта. Во время облавы Кармалюка схватили. Выдал себя за солдата из Костромы: во время следствия воспользовался знаниями русского языка и соответствующими документами. На допросе в Литинском нижнем земском суде присутствовала семья предводителя. Кармалюка выдал сын 8-летний Остап, который бросился отцу в объятия.

После того, как его отправили под стражу в Каменец-Подольскую крепость, предводитель восстания вместе с другими заключенными совершил свой 4-й побег, во время которой он получил ранение и был схвачен. Был прикован к каменному столбу в башне Юлия ІІ, которую впоследствии назвали Кармалюковой. За попытку побега зимой 1824 года его наказали 101 ударом кнута, заклеймили раскаленным железом и сослали в Сибирь на вечную каторгу.

Автор: na-skryzhalyah.blogspot.com
  Кармелюк был предводителем повстанческого движения, в котором принимали участие более 20 тыс. крестьян
Кармелюк был предводителем повстанческого движения, в котором принимали участие более 20 тыс. крестьян

В марте 1825-го Кармалюк бежал из Ялуторовской тюрьмы. Через 2 года его снова арестовали и отправили в Сибирь. Осенью 1830-го он совершил новый побег. В ноября 1833 года правительство создало так называемую Галузинецкую комиссию.

22 октября 1835 года Кармалюка серебряной пуговицей застрелил шляхтич 18-летний Федор Рудковский. Только так можно было убить колдуна, которым в народе считали главаря повстанцев. Чтобы запугать непокорных крестьян, тело Кармалюка несколько дней возили по селам. Его похоронили в городе Летичеве за городским кладбищем - без попа, креста и гроба.

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В селе, откуда родом народный мститель, после резонансного судебного дела родня Кармалюка была вынуждена отказаться от своей фамилии во избежание репрессий. Большинство взяло себе фамилию Карман. Такое прозвище имели соратники Устима.

После того, как село переименовали в Кармалюково 1955 года, почти все Карманы вернули настоящую фамилию.

Отряд Устима Кармалюка действовал и как "социальная скорая помощь" крестьянам Подолья против господ, и как средство выяснения отношений между крестьянами-соседями. За первые 10 лет деятельности Кармалюка из 35 нападений 24 было совершено на крестьянские хозяйства. В отряд входило немало поляков, русских и евреев, в том числе дворян и шляхтичей. Это была действенная и жестокая "параллельная власть" сельских общин Подолья, всех его слоев, кроме наивысшей. Благодаря налаженным связям с местным криминалитетом и польскими и еврейскими торговцами, которые не гнушались скупкой краденого, Кармалюк оставался неуловимым долгое время.

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Дата
10
марта

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