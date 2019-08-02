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пятница, 02 августа 2019 17:22

Какую особенность имели студенты в конце XIX в. - фото
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Показали фото и иллюстрации с немецкими студентами конца XIX в
Фото: facebook.com/BelleEpoqueUA
Показали фото и иллюстрации с немецкими студентами конца XIX в
Показали фото и иллюстрации с немецкими студентами конца XIX в
Показали фото и иллюстрации с немецкими студентами конца XIX в
Показали фото и иллюстрации с немецкими студентами конца XIX в

Опубликовали фото и иллюстрации немецких студентов конца XIX в. Тогда в 21-м университете страны обучалось 28 тыс. cтудентов.

Они делились на 2 группы: цветные или корпоративные, которые принадлежали к определенной студенческой корпорации. Отличались цветами шапочек и нагрудных лент. Современники писали, что цветные менее дисциплинированы, часто пропускают лекции, прибегают к пьянству, пишут Хроники прекрасной эпохи

Некорпоративные студенты имели большею склонность к учебе. Но студенты могли свободно менять корпорацию. Каждая из них имела свои правила, символику и кнайпу - алкогольное заведение.

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В корпорации были старожилы - бурши и новички - фуксы. Последних эксплуатировали старшие товарищи.

В кнайпах студент был обязан пить пиво и делать перерывы между кружками не более 5 минут. За нарушение могли лишить "пивной чести". Такого студента заносили в "черный" список. Атмосферу забегаловки дополняли традиционные студенческие песни. Наряду с текстами Гете, Шиллера и Гейне пели и вульгарные песни.

Лица многих студентов были в шрамах или перевязанные повязками. Это результаты студенческих поединков. Дуэли были на шпагах, а чтобы сохранить жизнь, под одежду надевали кольчуги. Поединки останавливали только в случае серьезных ран - отрубленного носа или пробитой щеки. Смерти на студенческих дуэлях случались редко. Своими шрамами студенты гордились.

Современную организованную пенсионную систему создали в Германии в конце XIX в. Именно тогда 22 июня 1889-го канцлер Германской империи Отто фон Бисмарк первым ввел понятие "пенсия". Тогда же убедил рейхстаг принять закон "о пенсионном обеспечении в связи с возрастом или потерей дееспособности". Получать пенсию имели право люди, достигшие 70-летнего возраста.

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