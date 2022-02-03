Какими увидел закарпатцев венгерский фотограф в 1939 году - подборка фото

Фото: Fortepan

Gazeta.ua показала фотографии жителей Закарпатья, которые сделали в 1939 году.

Людей фотографировал венгр Пал Берко. Он был офицером и фотографом.

На фотографии попала свадьба закарпатцев и их повседневная жизнь. Берко сфотографировал церковь в селе Водица Раховского района.

Фотографии сделали в год оккупации Закарпатья Венгрией. Регент Королевства Венгрия Миклош Хорти с одобрения Третьего Рейха ввел свои войска в Карпатскую Украину. Украинцы тогда не смогли сдержать оккупантов.

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Венгры жестоко относились к украинцам. Сторонников государственности казнили. В крае начали политику мадьяризации, преподавание на украинском языке в школах ограничили.

Gazeta.ua собрала фото лемков 1930-х годов. Лемковщина расположена к западу от Закарпатья, сейчас это территория Польши. Во времена Австро-Венгрии лемки были под властью Будапешта. Венгры препятствовали культурному возрождению украинцев на своей территории.