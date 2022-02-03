Какими увидел закарпатцев венгерский фотограф в 1939 году - подборка фото

 
Ексклюзивы
1/5
"Покажем, как эти "штучки" появляются на фасадах и куда исчезают": открыли выставку загадочных художников Pomme de Boue
"Покажем, как эти "штучки" появляются на фасадах и куда исчезают": открыли выставку загадочных художников Pomme de Boue
Просмотров: 216
"Почему педагоги должны быть какие-то зашоренные?": как директоров школ учили стрелять - фото и видео
"Почему педагоги должны быть какие-то зашоренные?": как директоров школ учили стрелять - фото и видео
Просмотров: 963
Лувр, Эрмитаж или дача Пшонки: почему подъезд на окраине Киева массово "атакуют" туристы
Лувр, Эрмитаж или дача Пшонки: почему подъезд на окраине Киева массово "атакуют" туристы
Просмотров: 5913
"Худший сценарий – это вернуть Донбасс на российских условиях" - политтехнолог
"Худший сценарий – это вернуть Донбасс на российских условиях" - политтехнолог
Просмотров: 423
"Трухин может обвалить рейтинг Зеленского" – Сергей Притула
"Трухин может обвалить рейтинг Зеленского" – Сергей Притула
Просмотров: 927
"Чудовища Примаченко и опасная советская символика" – шесть столичных выставок, которые нельзя пропустить в уикенд
"Чудовища Примаченко и опасная советская символика" – шесть столичных выставок, которые нельзя пропустить в уикенд
Просмотров: 729
"Трухина первыми будут "мочить" свои" – к чему приведет скандал с ДТП "слуги"
"Трухина первыми будут "мочить" свои" – к чему приведет скандал с ДТП "слуги"
Просмотров: 1053
"Война неизбежна, но чем позже она будет – тем лучше" – Евгений Дикий
"Война неизбежна, но чем позже она будет – тем лучше" – Евгений Дикий
Просмотров: 2169
"Рупор Кремля! Помойка!" - сотни людей окружили телеканал "НАШ": фото, видео
"Рупор Кремля! Помойка!" - сотни людей окружили телеканал "НАШ": фото, видео
Просмотров: 2350
В Украине с оружием 200 тыс. человек - родители в России должны задуматься над этим – что пишет о нас британская пресса
В Украине с оружием 200 тыс. человек - родители в России должны задуматься над этим – что пишет о нас британская пресса
Просмотров: 3150
Фото
Все фото
15
18
8
11
5
Какими увидел закарпатцев венгерский фотограф в 1939 году - подборка фото
Какими увидел закарпатцев венгерский фотограф в 1939 году - подборка фото
Иностранцы страну ненавидели, потом влюблялись – как в старину выглядела Мьянма
Иностранцы страну ненавидели, потом влюблялись – как в старину выглядела Мьянма
Перед экономическим чудом – как жил Сингапур в 1950-1970-х
Перед экономическим чудом – как жил Сингапур в 1950-1970-х
Как выглядел полуразрушенный Харьков в 1943 году - подборка фото
Как выглядел полуразрушенный Харьков в 1943 году - подборка фото
Археологи раскопали украшения, которым 1400 лет
Археологи раскопали украшения, которым 1400 лет
Видео
Все видео
Бой под Крутами: студенты остановили войско врага
Бой под Крутами: студенты остановили войско врага
"Путин из детства в петербургских подворотнях вынес – бить надо первым. И убегать" – историк
"Путин из детства в петербургских подворотнях вынес – бить надо первым. И убегать" – историк
Даже в худшие годы Украину не превратили в федеральный округ – историк
Даже в худшие годы Украину не превратили в федеральный округ – историк
С концертами и салютами: как проходила инаугурация третьего президента Украины
С концертами и салютами: как проходила инаугурация третьего президента Украины
Цветы и море слез: в Украину вернули тела погибших в страшной авиакатастрофе
Цветы и море слез: в Украину вернули тела погибших в страшной авиакатастрофе
Интервью
1/5
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
Просмотров: 927
Что нужно знать о трансфере Супряги в "Сампдорию"
Что нужно знать о трансфере Супряги в "Сампдорию"
Просмотров: 369
Новые услуги в Дії, перепись населения и киберфронт. Михаил Федоров рассказал, что ждет украинцев
Новые услуги в Дії, перепись населения и киберфронт. Михаил Федоров рассказал, что ждет украинцев
2 Просмотров: 1035
"Ко Дню Валентина влюбленные делают фотосессии в стиле "будуар": соучредительница фотошколы рассказала о главных трендах 2022 года
"Ко Дню Валентина влюбленные делают фотосессии в стиле "будуар": соучредительница фотошколы рассказала о главных трендах 2022 года
Просмотров: 1008
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
Просмотров: 6948
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
03 февраля 2022
Просмотров: 234
Господи!
У вечірній маршрутці на Вишеньки людей сиділо негусто, і всі їхали понуро й мовчки, чисто у бомбовозі. І тут в якийсь момент виник цей чоловічок. От ...
пятница, 04 февраля 2022 00:46

Какими увидел закарпатцев венгерский фотограф в 1939 году - подборка фото
15

  Комментировать

Gazeta.ua показала фотографии жителей Закарпатья, которые сделали в 1939 году
Фото: Fortepan
Людей фотографировал венгр Пал Берко
На фотографии попала свадьба закарпатцев и их повседневная жизнь

Gazeta.ua показала фотографии жителей Закарпатья, которые сделали в 1939 году.

Людей фотографировал венгр Пал Берко. Он был офицером и фотографом.

На фотографии попала свадьба закарпатцев и их повседневная жизнь. Берко сфотографировал церковь в селе Водица Раховского района.

Фотографии сделали в год оккупации Закарпатья Венгрией. Регент Королевства Венгрия Миклош Хорти с одобрения Третьего Рейха ввел свои войска в Карпатскую Украину. Украинцы тогда не смогли сдержать оккупантов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как в старину на Волыни добывали уникальный камень - подборка фото

Венгры жестоко относились к украинцам. Сторонников государственности казнили. В крае начали политику мадьяризации, преподавание на украинском языке в школах ограничили.

Gazeta.ua собрала фото лемков 1930-х годов. Лемковщина расположена к западу от Закарпатья, сейчас это территория Польши. Во времена Австро-Венгрии лемки были под властью Будапешта. Венгры препятствовали культурному возрождению украинцев на своей территории.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Какими увидел закарпатцев венгерский фотограф в 1939 году - подборка фото». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Не слуги народа&quot; - видео о нардепе Трухине всколыхнуло сети
"Не слуги народа" - видео о нардепе Трухине всколыхнуло сети
22
 Просмотров: 10980
Украинские артиллеристы подогнали смертоносные &quot;Ураганы&quot; к админгранице с оккупированным Крымом
Украинские артиллеристы подогнали смертоносные "Ураганы" к админгранице с оккупированным Крымом
8
 Просмотров: 9855
Исполнилось бы 48: чем запомнился Игорь Пелых и как сложилась судьба его семьи
Исполнилось бы 48: чем запомнился Игорь Пелых и как сложилась судьба его семьи
6
 Просмотров: 9244
Американская разведка рассекретила план Кремля по вторжению в Украину
Американская разведка рассекретила план Кремля по вторжению в Украину Просмотров: 8316
Мать днепровского стрелка не планирует возвращаться из России - СМИ
Мать днепровского стрелка не планирует возвращаться из России - СМИ Просмотров: 7596
История
Украинский остров хотели признать скалой
Украинский остров хотели признать скалой
 Просмотров: 2466
Иностранцы страну ненавидели, потом влюблялись – как в старину выглядела Мьянма
Иностранцы страну ненавидели, потом влюблялись – как в старину выглядела Мьянма
18
 Просмотров: 1296
Книгу Джеймса Джойса запретили из-за сцены с мастурбацией
Книгу Джеймса Джойса запретили из-за сцены с мастурбацией
 Просмотров: 1521
Перед экономическим чудом – как жил Сингапур в 1950-1970-х
Перед экономическим чудом – как жил Сингапур в 1950-1970-х
8
 Просмотров: 1053
У голодающих украинцев забирали хлеб для россиян
У голодающих украинцев забирали хлеб для россиян
 Просмотров: 1926
Больше всего комментируют
3
"Кролики" на кремлевском ТВ жаловались на Украину
2
Тысячи подозрений и обвинительных актов. ГБР могут критиковать по заказу "влиятельных врагов"
1
В одном регионе стоимость земли вдвое превышает среднюю по Украине
1
ДТП с Трухиным: в ДБР впервые увидели видео, на котором нардеп договаривается с полицейским
1
"Слуги" собирают внеочередную Раду - зовут Венедиктову и Монастирского
Голосов: 438
Голосование Если бы выборы мэра Киева проходили в ближайшее время, за кого отдали бы свой голос?
  • Виталий Кличко
  • Борислав Береза
  • Николай Томенко
  • Марина Порошенко
  • Роман Грищук
  • Алексей Кучеренко
  • Андрей Ильенко
  • Сергей Притула
  • Юрий Левченко
  • Свой вариант
Просмотреть