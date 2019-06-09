Какими были звезды театральной сцены начала XX века - подборка фото

Фото: Хроніки Прекрасної Епохи

Gazeta.ua предлагает посмотреть фото актеров французского театра "Комеди Франсез" начала XX в.

В то время на этой театральной сцене играли такие звезды как Сара Бернар, Муне-Сюлли, Жюль Труфье, Жанна Людвиг, Жанна Самаре, Бенуа-Констан Коклен, Эрнест Александр Оноре Коклен, Густав Вормс и многие другие, сообщают Хроники Прекрасной Эпохи.

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Театр "Комеди Франсез" был основан декретом короля Людовика XIV 1680-го года. Были объединены мольеровской театр "Отель Генего" и его конкуренты "Бургундский отель". 25 августа того же года объединенная труппа провела первое удачное выступление.

Возникновению "Комеди Франсез" предшествовала длительная череда событий. В 1673 умер Жан Батист Поклен - Мольер. Труппа Мольера на некоторое время сумела сохранить свое существование, но в 1673-м. Она объединилась с труппой театра Маре, переехала в новое помещение в гостинице Генего. Настоящего успеха достичь этому театру не удалось. Дела Бургундского отеля, после ухода Расин, тоже были недобрые. Конкуренция между двумя театрами еще больше ухудшала положение. В 1680 по инициативе Бургундского отеля театры объединились. "Комеди Франсез" был организован как монопольный королевский театр, получал значительную государственную дотацию. В сентября 1793-го театр был закрыт декретом революционного Комитета общественного спасения, а актеры брошены в тюрьму. 1799-го театр возобновил работу. На протяжении XIX - XI вв. остается единственным национальным театром, труппа которого финансируется правительством.