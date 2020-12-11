Каким увидел Киев во времена гетманства Хмельницкого голландский художник

Фото: Крізь віки. Київ в образотворчому мистецтві 2016

Показали рисунки Киева, нарисованные в 1651 году голландским художником Абрахамом ван Вестерфельдом. Мужчина находился в городе вместе с войском литовского гетмана Януша Радзивилла, что заняло Киев в период битвы Богдана Хмельницкого с поляками под Берестечком.

"Произведения охватывают достаточно широкий круг явлений, в которых отразился беспристрастный интерес наблюдательного путешественника. Именно ему история обязана старейшим достоверным изображением Золотых ворот, первой реалистичной панорамой Киева со стороны Оболони, видом собора св. Софии до перестройки, исчезнувших на сегодняшний день древних сооружений.

Неповторимой привлекательности рисункам предоставляет введение в них жанровых мотивов и сцен: художник изображал то пряху с куделем, то нищих, то стрелков из лука, то просто заинтересованных прохожих, которые осматривают древности, а то и целые батальные эпизоды. Хотя Абрахам ван Вестерфельд и пришел с враждебным киевлянам войском, рисунки его полны гуманизма и неподдельного, искреннего восхищения, желания рассказать как можно больше, зафиксировать архитектурные памятники или руины самых старинных храмов и сооружений, отразить величественную панораму Киева", - приводит в Facebook цитату по изданию "Сквозь века. Киев в изобразительном искусстве" Государственная научная архитектурно-строительная библиотека имени Владимира Заболотного.

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Недавно 213 средневековых манускриптов и книг оцифровали и выложили в свободный доступ сотрудники Королевской библиотеки Бельгии. Герцоги Бургундские собирали их в собственную коллекцию с XIV в. Рукописи представляют собой религиозные тексты, рыцарские и любовные романы, исторические хроники. В них присутствуют иллюстрации.