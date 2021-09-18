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воскресенье, 19 сентября 2021 01:13

Как жили в Житомире в старину - подборка фото
13

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Дом работ
Фото: polona.pl
Бердичевское шоссе
Киевская улица
Железнодорожный вокзал
Церковь

Gazeta.ua собрала открытки с видами Житомира, сделанные в 1906 году.

На фотографии попали улицы, основные здания города и берега реки Тетерев.

По данным 1885 года в Житомире было 5207 домов, проживало 54935 жителей. Кроме украинцев в городе жило много поляков и евреев. Здесь было 12 церквей, два костела и две синагоги.

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В Житомире были мужская гимназия, уездное училище, пансион благородных девиц, библиотека и театр.

В сети опубликовали ретро фотографии Киева середины прошлого века. Фотографиями поделились на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook.

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