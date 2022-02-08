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среда, 09 февраля 2022 00:46

Как жили китайцы в 1930-е годы - фото
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Gazeta.ua опубликовала фото Китая 1930-х годов
Фото: Fortepan
На фото попали простые жители страны
Фото сделали представители иезуитской христианской миссии. Они стремились обратить китайцев в католицизм.

Gazeta.ua опубликовала фото Китая 1930-х годов.

Их сделали представители иезуитской христианской миссии. Они стремились обратить китайцев в католицизм.

В 1920-е годы в Китае к власти пришла националистическая партия Гоминьдан. Она пыталась изменить устаревшие порядки империи Цин и побороть генералов, захватывавших власть в разных районах страны.

После этого против Гоминьдана выступили коммунисты. Они провозгласили Китайскую советскую республику на юге страны. Началась гражданская война. Националисты безуспешно пытались выбить красных.

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Осенью 1931 года Китай напала Япония. Японцы устроили серию провокаций и перешли в наступление. Они оккупировали всю Манчжурию и провозгласили там марионеточное государство Маньчжоу-Го.

Gazeta.ua опубликовала фотографии столицы Китайской народной республики Пекина в 1959 году. На фотографии попал Запретный город древнекитайских императоров, улицы и парки в центре Пекина. После прихода к власти коммунистов во главе с Мао Цзэдуном город начали перестраивать.

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