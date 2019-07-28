Как жили финны до отделения от России - фото

Фото: picryl.com

Gazeta.ua предлагает посмотреть фотографии столицы Финляндии - Хельсинки. Они сделаны в 1910-1917 годах.

Город расположен на юге страны, на берегу Финского залива Балтийского моря. В течение 1808-1917-х он принадлежал Российской империи.

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Движение за независимость Финляндии начался после отречения от власти царя Николая II и поражений в Первой мировой войне. После споров между социалистами и демократами, парламент провозгласил Финляндию независимым государством 6 декабря 1917-го.

Уникальные цветные фотографии начала ХХ в. хранятся в цифровом архиве. Их сделали в Норвегии. Тогда страна входила в состав Швеции. Но постепенно завоевывала национальную автономию, утверждала местные органы власти.