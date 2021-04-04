Как выглядели окраины Львова в 1960-е - подборка фото

Показали фото львовской местности Вулька, сделанные Юлианом Дорошем осенью 1960 года.
Вулька расположена между улицами Княгини Ольги, Сахарова, Героев Майдана, Стрыйской и железной дорогой, сообщают "Фотографії старого Львова".
Тогда эта местность была мало застроена. Ее покрывали многочисленные овраги и поля.
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Местность сильно изменилась с тех времен. Улицы на фотографиях трудно сопоставить с современными.
Участники проекта "Львовский Фотомузей" выложили в сеть последний фильм Юлиана Дорош "У истоков народного творчества". Его снимали с 1963 по 1971 год. Лента рассказывает о мастерах народных промыслов Гуцульщины.
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