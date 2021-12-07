Как выглядела Винница в старину - подборка фото

Фото: Polona

Gazeta.ua собрала фото Винницы перед Первой мировой войной.

Винница тогда была в составе Российской империи. Город был экономическим центром Подолья.

Здесь стремительно развивалась сахарная отрасль. В нее инвестировала Германия.

Благодаря экономическому развитию в Виннице появились учебные заведения, театр, гостиница. Архитектор Григорий Артынов построил водонапорную башню. Она стала одним из символов города.

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С началом Первой мировой войны 1914 г. город становится административным центром Подольской губернии. До этого был Каменец, но он очутился у фронта.

Gazeta.ua показала альбом с фотографиями Киева начала XX ст. Его напечатали в Стокгольме. В альбоме показали основные достопримечательности Киева. На фото можно увидеть не сохранившиеся здания. Они показывают давнюю застройку Крещатика и цепной мост. На фотографии попали мало застроенные берега Днепра.